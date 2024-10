Un talento sudamericano per Conte: lo porta l’ex

Il Napoli potrebbe nelle prossime settimane piazzare un colpo importante. L’ex giocatore dei partenopei lo consiglia a De Laurentiis

Il Napoli ha le idee molto chiare sul futuro. Nonostante la testa della classifica, il progetto dei partenopei non cambia. L’idea di De Laurentiis è quella di riuscire nel giro di tre anni una squadra competitiva e in grado di poter competere per vincere in Italia e in Europa con continuità e non solo sporadicamente. Per farlo naturalmente c’è bisogno di rafforzare la squadra in tutti i ruoli e Manna sta valutando i possibili obiettivi sia per gennaio che per l’estate.

Uno dei possibili acquisti durante il calciomercato estivo potrebbe essere un talento sudamericano. L’ex giocatore del Napoli ha svelato di averlo già consigliato ai partenopei senza, però, riuscire a portarlo a Napoli. Ma stiamo parlando di un calciatore classe 2004 e quindi c’è assolutamente la possibilità magari di fare un tentativo a giugno per piazzare un colpo importante.

Calciomercato Napoli: colpo in attacco, le ultime

Il Napoli guarda con attenzione ai giovani talenti e presto potrebbe arrivare un calciatore sudamericano. Ruben Maldonano, ex giocatore dei partenopei, durante la trasmissione Calcio Time ha confermato di aver consigliato un calciatore ai partenopei negli anni scorsi senza, però, arrivare alla fumata bianca. Ora non è da escludere che in futuro questo possa diventare un obiettivo soprattutto se dovesse partire Kvaratskhelia.

Il nome che Maldonado consiglia al Napoli è quello di Enciso. Il classe 2004 del Brighton è considerato uno dei migliori talenti sul panorama internazionale e sono diverse le big che lo seguono da tempo. L’ex giocatore dei partenopei lo aveva consigliato prima dell’arrivo del georgiano ed ora non è da escludere che proprio l’eventuale partenza di Kvara possa portare gli azzurri con forza sul giovane paraguaiano.

È un giocatore già pronto per il passaggio in una big e lo sta dimostrando con la maglia del Brighton. Su di lui ci sono diverse squadre e molto probabilmente durante il calciomercato estivo diventerà uno dei più ricercati. Il Napoli potrebbe iniziare a seguirlo con attenzione soprattutto se ci dovesse essere l’addio di Kvaratskhelia. Ma non è da escludere un tentativo anche con la permanenza del georgiano visto che Conte vuole da sempre una rosa di qualità ed Enciso è destinato ad alzare quella del reparto offensivo.