Napoli, Conte l’ha convinto: il gesto di Lukaku a sorpresa

Il gesto di Romelu Lukaku ha sorpreso i tifosi del Napoli. Conte subito è riuscito a convincerlo anche questa volta: ecco la sua decisione

Il Napoli continua a pensare in grande dopo aver raggiunto la vetta momentanea della classifica. L’attaccante belga continua a raggiungere una forma ottimale dopo aver saltato il ritiro estivo con Conte. Ecco la sua decisione a sropresa, il gesto ha sconvolto tutti: spunta il retroscena.

Dall’attaccante belga si aspetta sempre tanto. Nelle ultime sfide Romelu Lukaku è apparso non in perfetta forma: Conte lo sa bene visto che i due si conoscono da anni. Un feeling importante con l’allenatore del Napoli: ora l’ha subito convinto, ecco la sua decisione a sorpresa. Saranno così giorni intensi per trovare così la soluzione migliore per tutti: spunta tutta la verità sul suo gesto che ha lasciato i tifosi senza parole.

Napoli, Lukaku sorprende tutti: la sua decisione

Il suo arrivo ha portato nuovamente entusiasmo in tutto l’ambiente azzurro. Lukaku ora ha preso una nuova decisione in ottica futura: ecco cosa succederà da qui a breve. Ormai ci siamo: conosciamo ogni dettaglio della sua scelta.

Finora sono arrivati già i primi gol in maglia azzurra, ma non bastano. L’attaccante del Napoli ha preso una nuova decisione che ha colpito in modo particolare i tifosi: una dimostrazione d’affetto fuori dal comune.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino ancora una volta Lukaku salterà la convocazione con il Belgio. L’attaccante azzurro cercherà di lavorare con Conte durante la sosta Nazionale: ora c’è prima il Como per chiudere così un mese senza sconfitte. La squadra azzurra è vogliosa di seguire il nuovo allenatore che ha saputo toccare le corde giuste in pochi mesi.

A poco a poco il belga sta recuperando la forma migliore per tornare ad essere sempre più imprevedibile tra le difese avversarie. Una voglia pazzesca di riportare il Napoli in alto: un momento decisivo per continuare ad essere tra i migliori attaccanti d’Europa. Il Chelsea l’ha venduto finalmente a titolo definitivo: con gli azzurri è sbocciato un nuovo amore dopo l’avventura entusiasmante con l’Inter.

Saranno così giorni di lavoro intenso per portare ancor di più ad una condizione fisica migliore: la sua decisione è stata molto apprezzata dai tifosi del Napoli. Conte è il segreto per arrivare agli obiettivi stabiliti ad inizio stagione.