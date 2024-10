Napoli, Kvaratskhelia firma subito: la reazione di ADL

Kvaratskhelia è tornato ad essere decisivo in maglia azzurra, ma spunta la firma a sorpresa: De Laurentiis non se lo aspettava subito

Il Napoli dovrà prendere una nuova decisione in tempi brevi. Kvara è stato blindato da Conte in estate per continuare insieme l’avventura entusiasmante: ora la sua scelta ha spiazzato tutti, ecco la reazione del presidente De Laurentiis.

Un momento decisivo per trovare così la giusta collocazione per il prosieguo della sua carriera. Tante big d’Europa già hanno bussato alla porta di ADL per strapparlo definitivamente al Napoli. Conte l’ha blindato subito considerandolo incedibile: Kvara ha ripagato la sua fiducia iniziando alla grande così la nuova stagione. Conosciamo la decisione del talentuoso attaccante del Napoli in ottica futura: il georgiano ha sorpreso tutti.

Napoli, Kvara ha deciso: la decisione a sorpresa

Tutto può cambiare velocemente nel mondo del calcio. Le scelte vengono prese in poco tempo, ma possono nascondersi alcune insidie difficli da calcolare. Conosciamo a sorpresa il futuro di Kvara: ecco la sua decisione per ambire a grandi palcoscenici.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta, Kvara ha preso la sua decisione per il suo futuro. Poche ore il suo agente Mamuka Jugeli, arrivato in città per la sfida contro il Monza, ha incontrato anche il ds Manna. Nessun incontro ufficiale, ma soltanto un modo per stabilire le prossime mosse insieme al presidente De Laurentiis.

Il meeting ufficiale arriverà a fine ottobre per arrivare così all’accordo decisivo: c’è stata una distanza tra le parti con l’entourage del georgiano che chiedeva 8 milioni netti per prolungare il suo contratto. Il Napoli non andava oltre i 5 milioni, ma la reazione di De Laurentiis è stata decisiva. Il numero uno del club partenopea è intenzionato ad arrivare fino ai 6 milioni con bonus inclusi fino al 2029.

I tifosi del Napoli si aspettano subito la fumata bianca arrivando all’accordo decisivo tra le parti. L’obiettivo del Napoli è quello di ritornare a giocare in Champions League per vivere altre serate magiche in giro per l’Europa. Conte è riuscito a toccare le corde all’interno dello spogliatoio azzurro: ora il Napoli è in vetta alla classifica dopo poche giornate di campionato.

Ora Kvara è pronto a firmare il suo nuovo contratto con il club partenopeo dopo un tira e molla negli ultimi mesi. Una decisione che spetterà soltanto a lui: se è convinto al 100%, ci sarà da divertirsi per i tifosi del Napoli ancora per tanto tempo.