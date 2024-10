Napoli, colpo in difesa: affare “alla Buongiorno”

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Antonio Conte vorrebbe un regalo a gennaio in caso di vetta

Un nuovo rinforzo in vista di gennaio con il Napoli sempre assoluto protagonista in ottica calciomercato. Un consiglio da urlo per arrivare così all’assalto definitivo del colpo ad affetto in difesa: conosciamo ogni singolo dettaglio per l’operazione possibile nella sessione invernale di calciomercato.

La dirigenza partenopea continua a pensare in grande per nuovi colpi da urlo. Conte cercherà di mantenere un trend positivo per consolidarsi nelle zone alte della classifica di Serie A. Potrebbero arrivare nuovi regali per avvicinarsi alle big d’Italia con il sogno chiamato Scudetto. Tutto è possibile nel mondo del calcio, ma gran parte del merito va dato all’allenatore azzurro che ha saputo lavorare sullo spogliatoio azzurro.

Napoli, nuovo rinforzo per Conte: l’intreccio con l’ex Torino

Una nuova idea per la difesa partenopea. Ecco il rinforzo da urlo per Antonio Conte: il consiglio dell’ex Torino, conosciamo di chi si tratta.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss l’ex responsabile del settore giovanile del Torino, Massimo Bava, ha consigliato così un nuovo colpo per la difesa del Napoli. Già in estate è stato accostato agli azzurri, ma Singo potrebbe essere il colpo ad effetto per la retroguardia azzurra. Bava ha voluto spiegare così le caratteristiche del giocatore ivoriano che ha portato proprio lui a Torino: “Un colpo di fortuna. Il suo procuratore curava Nkoulou e lo presentò a Cairo”.

Successivamente ha aggiunto: “In Primavera è cresciuto in maniera esponenziale, era un cavallo da corsa sulla fascia”. Infine, ha precisato che ha ancora ampi margini di miglioramenti: “Nella fase difensiva può continuare la sua crescita. Conte potrebbe farlo diventare un calciatore importantissimo”.