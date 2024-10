Napoli, ha firmato subito: la mossa di De Laurentiis

Il Napoli continua a lavorare sul fronte calciomercato. Pochi minuti l’ultim’ora di De Laurentiis: ha firmato subito, ecco la verità

Una nuova mossa strategica di ADL che continua a pensare in grande. Il numero uno del club partenopeo ha sorpreso tutti: è arrivata subito la firma. Una voglia immensa di pensare subito al talento per i prossimi anni: spunta tutta la verità per il nuovo accordo immediato.

Saranno ore intense in casa Napoli per pensare anche ai colpi del futuro. Subito è arrivata la firma sul primo contratto: spunta il retroscena da urlo. Il presidente De Laurentiis vuole creare anche un nuovo centro sportivo per competere con le big d’Italia e d’Europa. Un momento decisivo per cambiare mentalità al brand azzurro che è diventato internazionale. Conosciamo il dettaglio a sorpresa che ha sorpreso tutti i tifosi del Napoli: c’è la mano di ADL.

Napoli, l’ultim’ora in casa azzurra: la firma immediata

Saranno ore decisive per annunciare così il colpo ufficiale in casa Napoli. La società partenopea è molto attenta così a nuovi innesti di qualità anche in ottica Prima squadra: De Laurentiis ha sorpreso tutti.

Come svelato dall’account Giovanili Napoli il presidente De Laurentiis ha blindato un nuovo gioiello del settore giovanile azzurro, Vincenzo Prisco. Il giovane centrocampista del Napoli, classe 2008, firmerà il suo primo contratto da professionista. Capitano dell’Under 17 azzurra, è anche sempre convocato dal Ct Favo nella Nazionale di categoria. La società partenopea ha voluto subito mettere nero su bianco ad un mese dal compimento dei suoi 16 anni.

Nativo di San Giorgio Cremano, la famiglia di Prisco ha sempre optato per il progetto del Napoli: ora anche il club partenopeo ha ripagato subito la sua fiducia. Il suo sogno, come ogni giovane napoletano, è quello di fare l’esordio al Maradona in maglia azzurra.

Finalmente qualcosa si è mosso anche a livello giovanile: la mossa di De Laurentiis è stata decisiva per far sognare anche giovani talenti del calcio campano. Il numero uno della società partenopea è al lavoro per allestire anche un centro sportivo per i talenti azzurri. Molti vanno via da Napoli per vestire le maglie di club prestigiosi del Nord: questo movimento potrebbe essere risolto, ma serve l’ingegno di ADL.