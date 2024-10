Serie A, Inter penalizzata: l’annuncio del CDS, quanti punti rischia

Una nuova ondata di maxi indagini nel mondo del calcio. Inter e Milan coinvolte, ecco cosa rischiano i nerazzurri: l’annuncio del Corriere

La Procura di Milano ha aperto un nuovo filone sul mondo ultras e sulle infiltrazioni della ‘ndragheta nelle curve dello Stadio San Siro. Il presidente Beppe Marotta ha voluto far tornare la tranquillità ai tifosi nerazzurri pochi minuti prima della sfida di Champions League contro la Stella Rossa. L’annuncio del Corriere ha fatto sobbalzare però gli stessi sostenitori dell’Inter: ecco quanti punti di penalizzazione rischiano.

Ai microfoni di Sky Sport lo stesso Marotta ha rivelato che saranno disponibili a collaborare con la magistratura fin da subito. Il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, ha anche dichiarato che i due club milanesi sono ‘soggetti danneggiati’. Finora sono stati arrestati ben 19 ultras di Milan e Inter: ora l’annuncio de Il Corriere dello Sport ha sobbalzato nuove preoccupazioni, spunta tutta la verità.

Inter coinvolta, la verità sui punti di penalizzazione

Un focus importante analizzato sulle pagine de Il Corriere dello Sport. Un momento decisivo per il Procuratore Federale Figc, Giuseppe Chinè, che ha subito immediatamente alla Procura della Repubblica di Milano gli atti di indagine. Scopriamo tutta la verità.

Ai microfoni de Il Corriere dello Sport, è intervenuto l’avvocato ed esperto di diritto sportivo, Mattia Grassani, che ha svelato anche una possibile penalizzazione per Inter e Milan. In particolar modo ha preso in esame l’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva che parla di obbligatorietà delle disposizioni generali: “I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOlF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva“.

Successivamente ha preso in esame l’articolo 25 sulla prevenzione di fatti violenti: “Alla società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente”.

Infine, c’è anche l’articolo 27 da tener conto che parla della regolamentazione della cessione dei titoli di accesso: “Le società professionistiche devono adottare un codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche che: a) preveda il rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e di comportamenti in contrasto con i principi di correttezza, probità e civile convivenza”.

Infine, lo stesso Grassani ha parlato di ricaduta estrema anche per la classifica di Serie A: “Se mai entrasse in ballo l’articolo 4 del codice di giustizia sportiva, ma è tutto da dimostrare”.