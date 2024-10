Serie A, Milan penalizzato: cambia la classifica, l’annuncio del CDS

Un nuovo caso è scoppiato nelle ultime ore nel calcio italiano. 19 arresti per gli ultras di Milan ed Inter, ora occhio alle penalizzazioni

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha voluto placare gli animi riportando tranquillità in tutto l’ambiente nerazzurro dopo le ultime notizie sconvolgenti che riguardano il mondo degli ultras. Secondo le prime ricostruzioni ci sono stati numerosi confronti anche con calciatori e dirigenti importanti del calcio italiano. Ora cosa rischia il Milan? Il Corriere dello Sport lancia l’allarme per la possibile penalizzazione dei rossoneri.

Ben 19 arresti concessi dal GIP Domenico Santoro per l’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano per il mondo degli ultras nel calcio. Al momento nessuno risulta indagato, ma ora la magistratura vuole vederci chiaro. I tifosi nerazzurri e rossoneri vogliono scoprire la verità: come cambierà in classifica, l’annuncio del Corriere ha fatto sobbalzare ancora una volta i sostenitori dei due top club italiani.

Milan, la verità dal CDS: cosa succede in classifica di Serie A

Improvvisamente tutto può cambiare anche in ottica classifica. Ecco il momento decisivo per conoscere tutta la verità: l’indagine è appena partita, ma potrebbe arrivare anche la possibile penalizzazione anche in casa rossonera. Spunta tutto il retroscena sui rapporti tra club ed ultras.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha messo in risalto la possibile penalizzazione per il Milan con l’intervento dell’avvocato ed esperto di diritto sportivo Mattia Grassani. Al momento, ha dichiarato, si tratta di un’indagine conoscitiva: “Se fossero accertate responsabilità dei dirigenti o dei club per la violazione delle norme succitate potrebbero conseguire sanzioni quali l’ammenda o misure riguardanti le gare casalinghe nonché inibizioni per i tesserati“:

Infine, ha aggiunto anche un’altra ipotesi quella più grave: “Non bisognerà escludere a priori, ma c’è l’eventualità di penalizzazioni in classifica, in caso di contestazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva (lealtà, correttezza e probità)”. Grassani è stato chiarissimo andando nel dettaglio: al momento nessuno rischia in quanto l’indagine è conoscitiva in quanto stanno uscendo fuori tutti gli eventi avvenuti tra i dirigenti e calciatori con il mondo degli ultras.

Bisogna andare cauti con le sanzioni e con le notizie: il giudice dovrà così vagliare tutte le carte per poi emettere così le penalizzazioni o multe opportune per Milan ed Inter. Saranno altri mesi difficili per il calcio italiano dopo una nuova bufera.