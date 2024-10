Napoli, attenta Juve: ha preso un fenomeno, l’annuncio

Il Napoli vuole ambire a grandi palcoscenici con Antonio Conte: l’ex Juve Fernando Llorente ha rivelato il fenomeno preso dagli azzurri

La dirigenza partenopea non vuole fermarsi proprio sul più bello. Dopo la delusione cocente dello scorso anno col decimo posto, spunta l’annuncio dell’ex Juve consigliando così ai bianconeri di fare molto attenzione per il futuro.

Saranno mesi intensi per arrivare all’obiettivo prefissato. Il Napoli continua ad essere protagonista in Serie A con il nuovo corso tecnico di Antonio Conte. Dopo soltanto poche settimane di lavoro gli azzurri guardano tutti dall’alto: ora l’ex Juve Llorente ha voluto annunciare il colpo ad effetto messo a segno da De Laurentiis. Ha esaltato anche il ds bianconero, Cristiano Giuntoli, con il quale ha lavorato ai tempi di Napoli, ma ecco l’annuncio decisivo.

Napoli, l’ex Juve Llorente ha rivelato tutta la verità: ecco chi è il fenomeno

La dirigenza partenopea continua a monitorare senza sosta il fronte calciomercato dopo la rivoluzione estiva. Llorente ha voluto precisare un aspetto non da poco: spunta tutta la verità in casa azzurra.

Fernando Llorente conosce molto bene anche l’ambiente partenopeo dopo aver trascorso alcuni mesi in maglia azzurra. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha voluto mettere il focus sul suo ex allenatore Antonio Conte: “Il Napoli ha preso un fenomeno“. Un momento decisivo per puntare in alto grazie alla rivoluzione voluta a tutti i costi dal presidente De Laurentiis.

Il Napoli cercherà di arrivare fino in fondo con una partita da giocare a settimana: Conte vuole ambire ad un posto in Champions League, ma sogna anche qualcosa di più. Tutto dipenderà da come la squadra azzurra arriverà a gennaio: una lotta infinita con Inter e Juventus senza distogliere l’attenzione sul recupero in campionato del Milan.