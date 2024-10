Rrahmani il miglior difensore al Mondo: la statistica clamorosa

Conte è passato dalla difesa a tre per poi tornare alla retroguardia con quattro difensori. Rrahmani è al primo posto in classifica

Il Napoli vuole continuare a consolidarsi tra le prime posizioni in Serie A. Al momento gli azzurri possono guardare tutti dall’alto verso il basso, ma la concorrenza è davvero agguerrita. Juventus e Inter sono pronte a dare battaglia alla squadra di Antonio Conte:

Un momento decisivo per esaltarsi all’interno del sistema di gioco impiantato da Antonio Conte. Più verticalità rispetto al passato grazie alle caratteristiche messe in risalto di Romelu Lukaku. Il Napoli è molto più battagliero con l’inserimento di giocatori strutturati come Buongiorno e McTominay. La fisionomia della squadra azzurra è cambiata rispetto al passato: ora prevale su un aspetto non da poco per il calcio moderno.

Napoli, la rivoluzione di Conte: Rrahmani al primo posto di questa speciale classifica

Un momento decisivo per arrivare in alto grazie al lavoro certosino dell’allenatore azzurro. Sono state settimane dure per puntellare la rosa del Napoli, ma stanno già arrivando i primi risultati confortanti.

Spunta un dato a sorpresa per quanto riguarda un calciatore azzurro: scopriamo tutta la verità intorno al centrale del Napoli. Subito è tornato a dettare legge nella difesa a quattro come ai tempi di Luciano Spalletti: questa volta non c’è Kim, ma Alessandro Buongiorno arrivato in estate grazie all’investimento importante del presidente De Laurentiis.

Una statistica particolare che vede coinvolto il difensore kosovaro del Napoli, Amir Rrahmani, che è al momento il miglior difensore al mondo sul gioco aereo. Come riportato dal CIES, il centrale azzurro è il più efficace sui colpi di testa con 98,9% di duelli vinti. Si trova davanti a colleghi illustri come il difensore olandese del Liverpool, Virgil van Dijk, e al centrale dello Sporting Club du Portogal Diomande.

Un nuovo modo di interpretare calcio per la squadra guidata da Conte: molti più cross e palloni aerei per svettare più in alto di tutti gli attaccanti della Serie A. Il Napoli non vede l’ora di rientrare in corsa per la Champions League dopo il decimo posto collezionato nella passata stagione. Tutto è cambiato in poco tempo per puntare così ai vertici del calcio italiano tornando di fretta anche in Champions League. La svolta è stata decisiva a partire dalla nuova impostazione difensiva degli azzurri.