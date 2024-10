Napoli: Kvaratskhelia ha un problema, l’annuncio di Conte

In casa Napoli tiene banco la questione Kvaratskhelia. Conte ha confermato che il georgiano ha un problema. Ecco di cosa si tratta

Nonostante prestazioni importanti e anche una buona media realizzativa, Kvaratskhelia continua a sembrare nervoso. Anche contro il Monza è uscito non troppo contento e le domande su cosa sta succedendo al georgiano sono diverse. In molti hanno ipotizzato il mancato rinnovo. Una indiscrezione che non ha trovato la conferma di Antonio Conte.

Il tecnico in conferenza stampa ha confermato che esiste un problema Kvaratskhelia, ma questo non ha nessun collegamento con il mancato rinnovo. Si tratta di un piccolo intoppo che non preoccupa molto il tecnico. Anche se da parte sua c’è la volontà di risolvere il prima possibile la questione che non fa stare sereno il suo giocatore. La speranza dell’allenatore è che si possa riuscire portare l’esterno a fare ancora di più di quello che abbiamo visto fino ad oggi.

Napoli: cosa sta succedendo a Kvara, le ultime

Cosa sta succedendo a Kvara? È questa la domanda che in molti si sono fatti nelle ultime settimane. Il georgiano è sembrato molto nervoso e questo ha fatto presagire qualche problema con Conte. Una ipotesi immediatamente smentita dallo stesso tecnico. Il georgiano è assolutamente al centro del progetto tanto che proprio l’allenatore dei partenopei sta chiedendo di fare un sacrificio economico per rinnovargli il contratto.

Per Conte il problema di Kvaratskhelia è rappresentato dai diversi falli che subisce. Un atteggiamento che al tecnico piace perché significa che sente assolutamente la partita. Naturalmente questo lo porta magari a rendere ancora meno di quello che può fare con una serenità maggiore. Ma da parte dell’allenatore leccese nessuna intenzione di tenerlo in panchina. La volontà è quello di confermarlo ancora una volta titolare nella speranza magari di vedere un atteggiamento diverso degli arbitri nei suoi confronti.

Inutile dire che il georgiano è uno dei giocatori più controllati e tartassati da parte degli avversari e questo non rende facile la partita di Kvaratskhelia. Il consiglio da parte di Conte è quello di continuare a restare calmo e pensare di poter dare ancora di più. Poi la società proverà a trovare una soluzione per salvaguardare il proprio giocatore e portare le squadre a commettere meno falli sul numero 77.