Osimhen alla Juventus: ora si può, intreccio con il PSG

Il trasferimento di Victor Osimhen alla Juventus è possibile. C’è un intreccio con il PSG che potrebbe facilitare questa operazione

Mentre dalla Turchia arrivano notizie di un mese di stop per Osmhen a causa di un problema muscolare, le voci sul suo futuro non si fermano. Il rinnovo di Vlahovic con la Juventus in questo momento sembra molto lontano e i bianconeri potrebbero decidere di sacrificare il serbo e puntare tutto sul nigeriano. Una operazione non facile per diversi motivi, ma Giuntoli sa bene cosa può dare l’attuale giocatore del Galatasaray e proverà a portarlo a Torino.

E l’affare potrebbe sbloccarsi durante il calciomercato estivo attraverso un intreccio con il PSG. Naturalmente al momento è solamente una ipotesi. La strada per giugno è molto lunga e può succedere di tutto. Ma le idee sono molto chiare in casa Juventus e si proverà a sfruttare questa occasione per regalarsi un colpo di livello e rinforzare il reparto offensivo.

Calciomercato: Osimhen alla Juve, l’assist del PSG

Sono diverse, al momento, le ipotesi sul tavolo per il futuro di Osimhen. La certezza è rappresentata dal fatto che non continuerà con il Napoli. La speranza di ADL è quella di riuscire a cederlo all’estero sfruttando la clausola rescissoria. Ma c’è l’incognita Juventus: i bianconeri sono alla ricerca di un attaccante di livello per sostituire Vlahovic e il nigeriano è in pole position. L’assist potrebbe arrivare direttamente dal PSG.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Galatasaray sarebbe sulle tracce di Asensio. L’arrivo dello spagnolo chiuderebbe automaticamente le porte ad una permanenza di Osimhen in Turchia e darebbe via libera alla Juventus. Naturalmente poi i bianconeri dovranno trovare l’accordo con il Napoli. Si parla di una operazione intorno agli 80 milioni di euro. Cifra elevata e possibile solamente durante il calciomercato estivo e la cessione di Vlahovic. Senza la partenza del serbo, difficilmente si vedrà il nigerino alla corte di Thiago Motta.

Naturalmente c’è da battere una concorrenza folta a partire proprio dai parigini e dal Chelsea. La scelta finale spetterà a Osimhen e l’ipotesi di proseguire la sua esperienza in Serie A non è assolutamente da escludere. La Juventus ci spera e inizia a pensare a privarsi di Vlahovic pur di arrivare al nigeriano durante il calciomercato estivo. Vedremo se sarà realmente così oppure alla fine Giuntoli punterà su obiettivi differenti.