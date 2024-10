Napoli: deciso il primo rinforzo, c’è il sì di Conte

Il Napoli a gennaio rinforzerà la rosa a disposizione. Sono due le priorità indicate da Conte e per un giocatore c’è il sì del tecnico

Sognare è lecito, ma Conte è stato sempre molto chiaro: la rosa al momento non è al livello delle squadre che fanno tre competizioni. Ci sono molte incognite nella squadra del Napoli per poter dire di essere competitivi alla lunga distanza. Non a caso, come riferito da areanapoli.it, il tecnico leccese ha già individuato le priorità durante il calciomercato invernale. La sua speranza è che la società possa fare un ulteriore sforzo economico per davvero alzare definitivamente il livello e puntare allo Scudetto.

Ad oggi sono in corso le valutazioni, ma c’è un giocatore che stuzzica molto Conte e lo stesso Napoli. Il profilo piace e un tentativo durante il calciomercato invernale non è da escludere. Una operazione che già da oggi si preannuncia complicata per diversi motivi. Ma il tecnico lo conosce molto bene e da parte del diretto interessato non ci sarebbe alcuna chiusura al trasferimento in terra partenopea.

Calciomercato Napoli: regalo a Conte, arriva in prestito

Le idee nella testa di Conte sono molto chiare. Il tecnico dei partenopei ha chiesto alla società, oltre al rinnovo di Kvaratskhelia, un esterno e un difensore centrale. Naturalmente c’è anche l’intenzione di trovare un vice Lukaku, ma questo dipende molto dalle possibili uscite di Simeone e Raspadori. Intanto le priorità sono altre e la speranza è che si possa raggiungere gli obiettivi previsti.

Secondo quanto riferito da Konur, alcuni club italiani sono sulle tracce di Lenglet e il difensore transalpino potrebbe essere un obiettivo di calciomercato del Napoli. Conte lo ha già allenato al Tottenham e da parte del giocatore non c’è nessuna chiusura ad un trasferimento in terra partenopea. A questo punto non è da escludere un tentativo considerando che il centrale non rientra nei piani dell’Atletico Madrid.

I ragionamenti sono in corso e da parte del Barcellona c’è l’apertura ad un nuovo prestito durante il calciomercato invernale. Il Napoli ci pensa e Conte potrebbe dare il via libera a questa operazione visto che lo conosce da tempo e lo ha allenato. Un rinforzo che consentirebbe sicuramente di alzare il livello della rosa oltre che naturalmente portare in azzurro un giocatore di esperienza e che sa come si vince.