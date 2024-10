Napoli, primo rinforzo per gennaio: Conte esulta, colpo dal Brasile

Il Napoli non si ferma ed anzi continua ad operare in sede di mercato per puntellare la rosa a disposizione del tecnico Antonio Conte. In tal senso, arriva una svolta per il primo rinforzo di gennaio, che rappresenta una esplicita richiesta del tecnico. Colpo di scena che arriva direttamente dal Brasile per infiammare il Maradona.

Gli azzurri stanno vivendo una nuova primavera dopo i disastri della passata stagione. La squadra ha ritrovato la quadra grazie al suo tecnico Antonio Conte e ai nuovi arrivi, che la proprietà è riuscita a raggiungere con uno sforzo che non ha precedenti nella gestione De Laurentiis.

Si ha la netta sensazione che il club in questione abbia capito quanto sia delicato questo momento storico per il club ed abbia provato a fare all in, investendo buona parte dei risparmi messi da parte e frutto di una gestione sempre oculata dei conti. Per gennaio è stato messo nel mirino il primo colpo che rappresenta un forte desiderio per il tecnico leccese ex Juventus ed Inter.

Gli azzurri piazzano il primo colpo: arriva dal Brasile

In tal senso, pur con degli enormi passi in avanti già evidenziati dai risultati raggiunti in questa prima parte di stagione, servono ancora dei rinforzi. Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte ed il direttore sportivo Giovanni Manna è pronto a sferrare l’assalto ad un calciatore che ha fatto innamorare l’allenatore Antonio Conte.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, il grande obiettivo per il mercato invernale è Giorgian De Arrascaeta, numero 10 della Nazionale uruguaiana e stella del calcio sudamericano del Flamengo degli ultimi anni. Si tratta di un calciatore che combina grande grinta ed una qualità fuori dal comune, che lo rende perfetto per il gioco di Antonio Conte.

Napoli, occhi puntati sul talento uruguaiano: le ultime

Classe 1994, si tratta di un calciatore di enorme esperienza e che, arrivato a trent’anni, è pronto per misurarsi con il calcio europeo. Trequartista, rappresenterebbe una più che valida alternativa a Scott McTominay nello scacchiere tattico di Antonio Conte.

Ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 15 milioni e, come detto, è una autentica e sentita richiesta dell’allenatore dei partenopei, Secondo quanto raccontato in Spagna, il Napoli è intenzionato a chiudere in poco tempo ed il Flamengo, proprietario del cartellino di De Arrascaeta, sta già cercando le alternative.