Altro esonero, colpo di scena: Fernando Torres nuovo allenatore

Fernando Torres, dopo la straordinaria carriera fatta da calciatore, è pronto a ripartire come nuovo allenatore di un club di enorme portata. Si tratta di un colpo di scena, dal momento che la società ha praticamente deciso per un nuovo esonero, con la ferma volontà di affidarsi allo spagnolo come guida tecnica.

Ci sono alcuni calciatori che hanno cambiato in maniera netta de importante lo sport del calcio ed il suo modo di concepirlo. Anche in termini di immagine che davano e danno di sé fuori dal terreno di gioco. Non è automatico, però, che dopo il ritiro dal calcio giocato i calciatori decidano di percorrere la via della panchina.

Lo spagnolo in questione, per anni accompagnato dal soprannome “El Nino“, ha rivoluzionato l’idea del bomber, dal momento che ad un fisico statuario ha saputo aggiungere una classe fuori dal comune. Che gli ha permesso di scrivere pagine di storia indelebile con le maglie soprattutto di Atletico Madrid e Liverpool. Con passaggi poco fortunati a Chelsea e Milan. Ora Fernando Torres è pronto a tornare in scena nel ruolo di allenatore.

“El Nino” torna in scena: sarà il nuovo allenatore

L’ex bandiera dell’Atletico Madrid ha iniziato proprio quest’anno la sua carriera da allenatore, alla guida della squadra B proprio dei colchoneros. Lì, infatti, è una icona ed è un po’, nell’immaginario collettivo, l’erede di Diego Pablo Simeone. Nel suo percorso di crescita, però, arriva un importante colpo di scena.

Stando a quanto raccontato da Todofichajes.com, infatti, Fernando Torres è in cima alla lista per diventare il nuovo allenatore dello Schalke 04, che è pronto a salutare anche Jakob Fimpel dopo l’esonero di qualche giornata fa di Karel Geraerts. E per El Nino a quanto stanno facendo sul serio dopo il rifiuto di Raul.

Fernando Torres in panchina, colpo di scena dopo l’esonero

L’idea del club tedesco sarebbe quella di andare avanti con Fimpel, tecnico ad interim, fino alla sosta per le Nazionali, per poi accogliere Fernando Torres, dandogli così la possibilità di avere davanti a sé più tempo per poter iniziare a trasmettere le sue idee.

Bisogna vedere come risponderà l’ex centravanti del Milan, che però non può non prendere in considerazione questa possibilità, visto che rappresenterebbe comunque un passo in avanti nella sua carriera da allenatore appena iniziata.