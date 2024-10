Kvara il migliore in Serie A: una statistica è impressionante

Kvara continua a lasciare tutti di stucco a suon di grandi prestazioni e di prove maiuscole. Una statistica, però, lascia tutti di stucco e lo rende per distacco il migliore in Serie A. Una ulteriore conferma rispetto a quanto già si notava guardando le sue prove offerte sotto Antonio Conte.

Tra i tanti compiti assegnati ad Antonio Conte ad inizio anno c’era anche la necessità di valorizzare al meglio e di esaltare il talento di Khvicha Kvaratskhelia. Si tratta senza ombra di dubbio alcuna del calciatore di maggior classe all’interno di questa rosa ed i sogni di gloria non possono non passare dai suoi piedi fatati.

Il tecnico leccese, ovviamente, al pari di tutti i tifosi del Napoli e della dirigenza, ne è consapevole ed i risultati, gradualmente, stanno arrivando. In queste prime sei giornate di Serie A, il georgiano ha già trovato tre gol, dimostrando di essere molto coinvolto anche in fase di finalizzazione. Un dato, però, lo rende il migliore assoluto in Italia. Ecco quale.

Il georgiano continua a stupire: una statistica è da urlo

Ci sta mettendo tutto sé stesso in campo, ad ogni secondo, sia in fase di spinta che quando c’è da difendere e da contenere l’avversario. Crede fermamente in Antonio Conte, che ricambia e considera Kvara il nucleo centrale del suo Napoli,. Un dato dimostra quanto detto fino a questo momento meglio di qualunque parola.

Come raccontato dalle statistiche del CIES, noto osservatorio calcistico, in Serie A nessuno ha la capacità di creare occasioni da gol come Khvicha Kvaratskhelia. Il dato in questione emerge da una scala di 100 e tiene conto della frequenza di passaggi che portano o ad un gol o ad una chiara occasione, i passaggi fatti a chi poi effettua l’assist e quelli che rompono la linea difensiva avversaria.

Kvara, numeri da capogiro: è il migliore in Serie A

Nessuno, dunque, in Serie A riesce a fare come il georgiano, ma non è tutto. Se in Italia è primo davanti a Rafa Leao, se si allarga il discorso ai top 5 campionati europei la situazione diventa forse ancor più esaltante.

Nella classifica internazionale è settimo, infatti, dietro a Joao Neves del PSG, Cole Palmer del Chelsea, Romano Schmid del Werder Brema, Lamine Yamal del Barcellona, Alex Baena del Villarreal e Iago Aspas del Celta Vigo. Insomma, è in ottima compagnia.