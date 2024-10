Mercato Napoli, nuovo colpo dalla Premier: assist dal Brasile

Mercato Napoli, arriva la svolta per un nuovo rinforzo per Antonio Conte che arriva direttamente dalla Premier League. L’assist arriva direttamente dal Brasile, e può essere un colpo davvero ottimo per quello che è il rapporto tra la qualità del calciatore ed il prezzo per il suo cartellino.

Il Napoli non si ferma ed è alla continua ricerca di rinforzi. La squadra, infatti, sta facendo in campo un ottimo lavoro seguendo le indicazioni di mister Antonio Conte, sempre più al centro del progetto. Nonostante questo, però, il discorso in sede di calciomercato non è stato completato con l’estate ma proseguirà in inverno.

La squadra così com’è, anche in prospettiva futura, non è sufficiente per il tecnico per raggiungere determinati obiettivi. Proprio in ragione di quanto detto fino a questo momento, i partenopei sono al lavoro per un nuovo colpo, dopo Lukaku, McTominay e Gilmour, che arriva direttamente dalla Premier League. Andiamo a vedere le ultime.

Mercato Napoli, svolta per un altro colpo dalla Premier League

Anche con il passaggio ad una linea difensiva a quattro, la difesa del Napoli necessita di alcuni accorgimenti. Sia sulla fascia, visto che potrebbe arrivare in ogni caso un laterale di destro, con Mazzocchi che non può bastare in un progetto di 3-4-2-1, che per quanto riguarda la zona centrale.

In tal senso, attenzione perché si potrebbe riaprire la pista che porta a Jakub Kiwior, centrale difensivo in uscita dall’Arsenal e da tempo nel mirino, dopo i suoi trascorsi allo Spezia, in Serie A, del Napoli e di altre realtà del nostro calcio. In tal senso, arriva un assist importante direttamente dal Brasile.

Napoli, occhi in casa Arsenal: assist dal Brasile

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, l’Arsenal si è fiondato con decisione su Vitor Reis, talentuoso centrale di difesa brasiliano in forza al Palmerais e che sta facendo delle cose straordinarie nel massimo campionato verdeoro.

Pur avendo solo 18 anni, ha convinto già Mikel Arteta e la dirigenza dei Gunners, che vogliono fare di lui un pilastro della linea difensiva. Si tratta di un profilo che andrebbe a rimpiazzare Kiwior, sempre più vicino all’addio e che di conseguenza potrebbe tornare in auge in casa Napoli, a caccia di un difensore centrale ormai da tanto tempo. L’arrivo di Vitor Reis può dunque sbloccare la partenza del polacco.