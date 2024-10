Napoli-Como, la novità per il Maradona: la scelta senza precedenti

Il Napoli cercherà di conquistare altri punti contro il Como. Un’altra sfida decisiva prima della sosta Nazionale: non era mai successo prima

Una novità senza precedenti quella che accadrà alla vigilia della sfida tra Napoli e Como. Una decisione che ha sconvolto tutti con la gara che si giocherà in un orario già insolito, venerdì 4 ottobre alle 18.30. Gli azzurri sono tornati al primo posto dopo ben 44 giornate, ma non va sottovalutata la squadra guidata da Cesc Fabregas. Ecco la novità a sorpresa.

Sarà una sfida avvincente per consolidare il primato della classifica. Il Como sarà un osso duro da superare: finora ha messo in luce grandi talenti come Nico Paz, Perrone e Fadera. Dopo un inizio non troppo esaltante, ha collezionato vittorie interessanti in Serie A: l’ultima davanti al proprio pubblico, ma ora è arrivata la decisione a sorpresa ha stupito tutti. Conte non vorrebbe avere cali di tensione per chiudere la pratica in poco tempo prima della sosta Nazionale.

Napoli-Como, la decisione: attenzione ai ritardi al Maradona

Un momento decisivo per conoscere così l’ultim’ora in modo da prepararsi alla sfida contro il Napoli. Gli azzurri hanno intenzione di tornare il prima possibile in Champions League: servono altri tre punti per lanciare un nuovo segnale alle inseguitrici.

Come svelato dal portale CalcioNapoli24 il Como non alloggerà a Napoli, ma ha scelto una nuova città per la vigilia della sfida contro il Napoli. Cutrone e compagni voleranno così a Caserta al Grande Hotel Vanvitelli: i giocatori arriveranno entro giovedì 3 ottobre verso le ore 18.

Una scelta che sarà problematica soprattutto per la viabilità: bisognerà fare molto attenzione al traffico del venerdì pomeriggio per recarsi al Maradona. Solitamente le squadre avversarie alloggiano nella città di Napoli, soprattutto nella zona di Pozzuoli a pochi km dall’impianto di Fuorigrotta. Una scelta a sorpresa sicuramente dovuta alla tranquillità di Caserta vivendo con più tranquillità il pre-partita.

Una location del tutto nuova per arrivare senza il trambusto della città di Napoli che durante la settimana (e non solo) è ricca di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Una rivoluzione totale anche per il pre-partita delle squadre avversarie: subito è arrivata la scelta insolita di alloggiare a Caserta.

Saranno così ore tranquille per concentrarsi alla super sfida del Maradona contro la prima della classe: Fabregas conosce molto bene Conte e preparerà al meglio la partita contro Lukaku e compagni.