Conte, altra novità: pronto a debuttare un altro nuovo modulo

Conte si sta dimostrando molto eclettico rispetto al passato con un nuovo modulo in corsa. La novità contro il Como, non finisce di stupire

Subito aveva impostato la difesa a 3 per poi cambiare in corso d’opera. Conte ha sorpreso tutti per la sua flessibilità rispetto al passato: ha conosciuto da vicino le caratteristiche dei calciatori a sua disposizione per poi scegliere per il bene della squadra azzurra. Spunta la novità per il modulo in corso contro il Como: conosciamo il nuovo spunto tattico.

Saranno ore intense in casa azzurra per prepararsi al meglio alla sfida contro il Como. Conte cercherà di dare filo da torcere alle big d’Italia: in conferenza stampa non le ha mandate a dire pronunciando anche il detto napoletano ‘ca nisciun ‘e fess”. Ormai l’allenatore azzurro si è ambientato alla grande cercando così di raggiungere una posizione in Champions League. Spunta la novità tattica contro il Como per conoscere fino in fondo le reali intenzioni dell’allenatore leccese.

Napoli-Como, la decisione di Conte: ancora un nuovo modulo

Un momento decisivo per non dare punti di riferimento agli avversari. Il Napoli cercherà di ingabbiare Nico Paz e compagni che si sono messi in mostra in questo avvio di campionato: Fabregas proverà il colpaccio al Maradona, ma Conte ha in mente un nuovo piano suggestivo per battere il Como.

Una nuova rivoluzione per la prossima gara di campionato. Il Napoli punterà tutto sulla qualità dei propri calciatori arrivati anche negli ultimi giorni di mercato.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport l’unica novità è quella dell’assetto tattico passando al 4-2-4. La posizione di McTominay sarà sempre quella più importante per conoscere il baricentro della squadra azzurra. Nessun cambio di uomini rispetto alla sfida vinta contro il Monza: Conte vuole mantenere alta la concentrazione in vista della gara contro il Como.

Confermato anche Politano al suo posto. L’esterno offensivo del Napoli vorrebbe conquistare anche una convocazione in Nazionale dopo il gol messo a segno contro il Monza. Il Ct Spalletti l’ha visionato dal vivo: ora l’attaccante azzurro si aspetta un bel regalo.