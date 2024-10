Conte, stoccata alla Juve: furioso contro la sua ex squadra

Conte ha dimostrato sempre di essere un professionista esemplare. La furia contro la Juventus: cos’è successo? Scopriamo la verità

Il Napoli cercherà di consolidare la prima posizione in classifica dopo il decimo posto della passata stagione. Una rivoluzione totale in estate con Conte che ha preso in mano la squadra azzurra. L’allenatore leccese si è subito ambientato alla grande cercando di arrivare fino in fondo: l’obiettivo resta un piazzamento in Champions League, ma ora è voglioso di collezionare nuove vittorie per avvicinarsi anche alla corsa Scudetto senza più nascondersi. Pochi minuti fa il retroscena furioso dello stesso Conte: svelato il motivo a sorpresa.

Finalmente è tornato il vero Conte con la sua ‘fame’ di conquistare nuove vittorie. Un leone in gabbia per raggiungere altri traguardi entusiasmanti, ma subito ha preso di mira la Juventus. Furioso contro la sua ex squadra per un motivo ben preciso: l’allenatore azzurro ha dimostrato di essere un professionista esemplare mettendo da parte il suo legame affettivo con i bianconeri.

Il lavoro è lavoro per Conte: spunta tutta la verità. Non si è mai tirato indietro per affrontare gli ostacoli durante la sua carriera: ecco un’altra prova di forza per l’allenatore del Napoli.

Napoli, Conte non le manda a dire: spunta il retroscena

Una furia senza precedenti per l’allenatore del Napoli che subito ha difeso la sua squadra dagli attacchi mediatici. Una prova d’amore per raggiungere insieme vittorie avvincenti in ottica futura: il cammino è appena iniziato, ecco tutta la verità.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Conte è stato protagonista in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Como. Ha voluto anche attaccare duramente la sua ex squadra, la Juventus, facendo ricorso anche ad un detto popolare napoletano ‘Ca nisciun e’ fess”.

Una risposta velata al ds bianconero Cristiano Giuntoli e all’allenatore Thiago Motta che nei giorni scorsi avevano messo il Napoli in lotta per lo Scudetto con l’Inter. Un giochino a cui Conte non ha voluto partecipare: l’allenatore ha attaccato così questo modo di fare.

Il Napoli cercherà di arrivare in alto dopo una lunga rincorsa: alla prima stagione Conte ha dimostrato di ridurre sempre il gap con le big d’Italia. L’obiettivo resta un piazzamento in Champions League per competere con Inter e Juventus: i duelli sono appena iniziati.