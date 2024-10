Napoli, guaio plusvalenze fittizie: operazione sospetta in difesa

Non finiscono i problemi in casa Napoli: ancora una bufera per le plusvalenze in Serie A. Nel mirino anche il presidente De Laurentiis

Le indagini della Guardia Di Finanza hanno fatto scoppiare una nuova bufera. Coinvolto anche il club partenopeo con De Laurentiis che dovrà subito fare chiarezza: nel mirino un’operazione sospetta in difesa che ha generato tanti milioni di plusvalenza. Ecco l’intreccio di calciomercato del passato: cos’è successo ora? Scopriamo ogni dettaglio.

Ancora una bufera che vede coinvolta anche la società partenopea capitanata dal presidente De Laurentiis. Le plusvalenze sono sempre un argomento di dominio nazionale: tanti club d’Italia hanno fatto ricorso a questa pratica. Spunta la verità sulla nuova bufera scoppiata in casa Napoli: ecco cos’è successo come evidenziato da Il Messaggero.

Napoli, guai per De Laurentiis: spunta il retroscena sulle plusvalenze fittizie

Le prossime ore saranno così decisive per arrivare alla verità assoluta che riguarda da vicino anche il Napoli per un’operazione in difesa. Un intreccio di calciomercato del passato per conoscere subito tutto quello che ha messo in pratica il presidente De Laurentiis.

Un’altra bufera intorno al Napoli come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero. Non c’è solo la Roma nel mirino, ma anche Juventus, Lazio e lo stesso club di De Laurentiis. Spunta un nuovo retroscena sulle plusvalenze fittizie dopo gli accertamenti fiscali dalla Guardia di Finanza per dichiarazioni infedeli sul bilancio.

La cessione di Manolas al Napoli per 36 milioni è risultata sospetta: quest’ultima ha generato una plusvalenza alla società giallorossa dell’allora ex presidente Pallotta di ben 31,1 milioni. Al momento le indagini sono preliminari e nessuno è stato indagato: ancora guai per il presidente De Laurentiis che dovrà così superare un nuovo scoglio.

Il Napoli non è particolarmente preoccupato, ma la situazione va risolta in tempi brevi. Un momento decisivo per arrivare così alla verità sulla presunta plusvalenza per l’operazione con la Roma di Manolas.