Napoli: prima grana per Conte, cosa sta succedendo

In casa Napoli sembra tutto rose e fiori, ma in realtà non è così. C’è una prima grana per Conte. Il tecnico chiamato a trovare una soluzione

Un inizio di stagione sopra le aspettative e tanto entusiasmo tra i tifosi. A Napoli si è tornati a sognare dopo un periodo non facile anche se da parte del tecnico si preferisce mantenere i piedi per terra. Conte vuole guardare partita dopo partita e naturalmente spera di poter continuare con questo ritmo. Ma non è tutto rose e fiori come sembra da fuori.

In casa Napoli c’è una piccola grana a cui Conte deve trovare una soluzione. Diciamo che la mancanza della terza competizione rappresenta un forte handicap nella gestione dei giocatori. Per il momento è andato tutto bene, ma con il passare dei mesi la situazione è destinata a peggiorare e non escludiamo problemi all’interno del gruppo. Per questo motivo il tecnico leccese preferisce mantenere i piedi ben saldi a terra e aspettare prima di parlare di Scudetto.

Napoli: c’è un problema per Conte, i dettagli

La gestione della squadra fino a questo momento è stata più che perfetta. Quasi tutti i giocatori hanno trovato spazio e il gruppo ha dimostrato di essere compatto. Ma ora forse viene il più difficile: riuscire a dare il minutaggio che meritano ai calciatori senza procurare dei malumori. Una situazione non facile da gestire e la terza competizione in questo caso poteva dare una grossa mano. Naturalmente l’esperienza di Conte è tanta e si proverà a sfruttarla per tenere il gruppo compatto.

A partire da David Neres. Secondo le informazioni di areanapoli.it, il brasiliano si aspettava di giocare di più e diciamo che per adesso ha accettato di buon grado la panchina. La sua speranza è quella di poter cambiare le gerarchie con le prestazioni. Ma se così non dovesse essere, non possiamo escludere che sia proprio lui la prima grana da risolvere per Antonio Conte.

Anche contro il Como la partenza dalla panchina. La sosta e la possibile convocazione di Politano in Nazionale potrebbero consentirgli di mettersi in mostra in vista della sfida con l’Empoli. La speranza da parte del brasiliano è quella di riuscire a trovare più spazio rispetto ai pochi minuto di questo inizio di stagione. Ma Conte ha le idee molto chiare e darà spazio al giocatore solamente quando lo reputerà pronto.