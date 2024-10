Napoli: stangata per i tifosi, arriva la squalifica

Brutte notizie per quanto riguarda i tifosi del Napoli. La squalifica è ufficiale ed ora c’è da prestare ancora più attenzione in vista del futuro

I fatti di Cagliari e contro il Palermo hanno portato il Napoli sotto una maggiore attenzione delle autorità nazionali in tema tifosi. Nei prossimi giorni si deciderà il destino delle prossime due trasferte dei partenopei. A Empoli l’apertura della curva ospiti non è garantita considerato quanto successo in Sardegna e poi nel match di Coppa Italia. A questi due episodi bisogna aggiungere anche l’accaduto dello scorso 31 agosto.

Anche Napoli–Parma è finito nel mirino delle autorità nazionali e nella giornata di giovedì 3 ottobre sono state prese decisioni molto importanti. È scattata la squalifica e questo non semplifica il futuro della squadra di Conte. Una stangata che potrebbe avere un peso importante sulle scelte future nei confronti dei partenopei. Naturalmente la società spera di poter evitare qualsiasi stop alle trasferte considerando l’importanza del tifo per Di Lorenzo e compagni.

Napoli: stangata per i tifosi, cosa è successo

Quanto accaduto a Cagliari e nel match di Coppa Italia contro il Palermo è sotto gli occhi di tutti. Le indagini sono in corso e presto saranno prese tutte le decisioni del caso. Intanto, però, è diventato ufficiale il Daspo nei confronti di 10 tifosi per i fatti di Napoli–Parma. Le accuse sono pesanti e rischiano di complicare non poco il futuro del Napoli in tema trasferte.

Infatti, i reati contestati ai tifosi partenopei sono quelli di scavalcamento in occasioni di manifestazioni sportive, lancio di materiale pericoloso, rissa aggravata, possesso di sostanze stupefacenti, estorsione e danneggiamento in seguito ad un incendio. Insomma, tutte accuse di un certo livello e che rischiano di avere un peso nelle decisioni future. A breve, infatti, si dovranno sciogliere le riserve sulla presenza dei supporters azzurri ad Empoli e questa vicenda potrebbe aprire ad un nuovo stop.

La società spera che tutto si possa risolvere senza penalizzare chi va allo stadio per vedere la partita e tifare i propri beniamini. Ma le ultime vicende, anche riguardanti l’inchiesta sul mondo Inter e Milan, porta a guardare al mondo ultras con maggiore attenzione e precauzione. I Daspo emessi e quanto successo nelle scorse settimane non aiutano il Napoli anche se da parte di De Laurentiis la speranza è che alla fine tutto possa finire senza sanzioni particolari