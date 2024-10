Napoli scippato: va alla Juve dopo l’infortunio di Bremer

Brutte notizie per il Napoli. La Juventus potrebbe soffiargli un obiettivo dopo il grave infortunio al ginocchio del brasiliano Bremer

Manca ancora diverso tempo a gennaio, ma le big italiane sono già al lavoro per dare ai propri tecnici i rinforzi giusti. Conte ha individuato due priorità per il suo Napoli: un difensore centrale e un esterno destro. Sul primo ruolo, però, i partenopei rischiano di essere beffati dalla Juventus dopo l’infortunio di Bremer. Il brasiliano ha lasciato il campo contro il Lipsia in anticipo a causa di un problema al ginocchio e si teme la rottura dei legamenti. Uno stop che costringerà i bianconeri ad intervenire per rinforzare quel reparto.

Un cambio di strategia che molto probabilmente li porterà a sfidare il Napoli su uno o due obiettivi di calciomercato. I giocatori interessano ad entrambe le squadre ed ora toccherà ai due direttori sportivi mettere in campo le offerte giuste per strappare il calciatore alla concorrenza e regalarlo al proprio tecnico.

Calciomercato: attento Napoli, ci prova la Juventus

L’infortunio di Bremer cambia un po’ i programmi della Juventus. I bianconeri non avevano intenzione di intervenire nel reparto difensivo, ma ora molto probabilmente un rinforzo ci sarà. La speranza è che non sia niente di grave, ma le sensazioni non sono positive e toccherà a Thiago Motta prendere decisioni importanti. Ad oggi l’ipotesi più probabile è quella di aspettare gennaio considerato che portare uno svincolato sarebbe più un rischio che altro.

E i nomi in cima alla lista sono quelli di Kiwior e Lenglet. Entrambi sono giocatori che potrebbero interessare anche al Napoli di Conte, ma in questo momento la Juventus sembra essere in vantaggio. Naturalmente molto dipenderà anche da come si muoveranno le società proprietarie del cartellino. Se ci sarà la cessione per entrambi, allora i partenopei potranno piazzare un colpo importante. Altrimenti Manna dovrà molto probabilmente cambiare obiettivo.

Per il momento si tratta solo di supposizioni e ipotesi. Prima bisognerà capire l’entità del problema di Bremer e poi come si muoverà la Juventus. Di certo la strada per il difensore in casa Napoli sembra essersi bloccata dopo l’infortunio del centrale brasiliano. Ma non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine ci sarà oppure no questo scontro di calciomercato a gennaio.