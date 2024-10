Mario Rui: svolta improvvisa, Oriali e Manna decisivi

Il ritorno di Mario Rui ad allenarsi continua a tenere banco in casa Napoli. Ma ora un’altra svolta potrebbe riguardare il portoghese

Nonostante un rapporto ormai ai ferri corti con Conte e la società, Mario Rui è ritornato ad allenarsi con il gruppo. Il Napoli, infatti, ha deciso di non continuare il braccio di ferro con il giocatore e reintegrarlo nella squadra azzurra. Ma si tratta di un ritorno solamente parziale visto che, almeno per il momento, da parte della società non c’è nessuna intenzione di inserirlo in lista. Ma attenzione ad una svolta che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Il ruolo di Oriali e Manna potrebbe essere assolutamente decisivo nel futuro di Mario Rui al Napoli. L’annuncio è arrivato in diretta da parte di un giornalista. Naturalmente al momento si tratta di una ipotesi che dovrà essere vagliata nelle prossime settimane. Ma non è da escludere che il portoghese possa comunque ritornare a disposizione definitiva di Conte.

Napoli: svolta improvvisa, le ultime su Mario Rui

Il ritorno di Mario Rui in gruppo non chiude la porta ad un suo reintegro in rosa. Sembra molto difficile ora considerando le difficoltà di cambiare le liste. Ma sono in corso comunque tutti i ragionamenti del caso e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere in futuro.

Il giornalista Ciccio Marolda spera in un reintegro di Mario Rui in rosa perché secondo lui in una difesa a 4 può fare sicuramente meglio rispetto a Oliveira. “Non so cosa sia successo e non capisco la posizione del Napoli – aggiunge il cronista – mi auguro che Oriali e Manna possano fare dei tentativi per capire la possibilità di un avvicinamento tra le parti“. Al momento, come spiegato in precedenza, tutto molto difficile visto che cambiare le liste non è assolutamente un compito semplice.

Naturalmente sono in corso tutte le valutazioni del caso e le decisioni saranno prese in un prossimo futuro. Per il momento Mario Rui resta fuori dai programmi del Napoli. Poi la stagione è ancora lunga e può succedere praticamente di tutto. Non ci resta che aspettare un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro.