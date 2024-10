Napoli, Conte stravolge tutto: titolare fatto fuori a centrocampo

In casa Napoli in vista dei prossimi impegni arriva un colpo di scena inatteso. Un titolare verso l’esclusione in mezzo al campo per volontà di Antonio Conte, che lascia tutti di stucco per la linea mediana. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista. Andiamo a vedere le ultime.

Il tecnico leccese, sin dal suo arrivo in terra partenopea, ha rivoluzionato l’aspetto di questo Napoli, sia in termini tattici che per l’approccio che i calciatori hanno alle partite. Si tratta di una inversione di rotta totale rispetto alla passata stagione, in cui tutto praticamente è andato male.

Il Napoli al momento occupa la prima posizione, in maniera del tutto inattesa rispetto alle premesse di inizio anno, ed ora il tecnico, che non vuole dare particolari punti di riferimento agli avversari, è al lavoro per un altro cambiamento radicale. Un titolare inamovibile è pronto ad essere escluso.

Napoli, Conte cambia tutto: ecco le ultime a riguardo

Con l’arrivo di McTominay, il Napoli è passato ad una sorta di 4-2-3-1, con l’esclusione di fatto di Pasquale Mazzocchi. Allo stato attuale delle cose, dunque, la linea mediana è composta da Lobotka ed Anguissa, ma chissà che le cose non possano cambiare di qui a poco.

Stando a quanto sottolineato da Enrico Fedele, noto direttore sportivo, ai microfoni di Radio Marte, il tutto potrebbe cambiare grazie all’arrivo di Gilmour. Per quelle che sono le caratteristiche del regista scozzese e per la sua capacità di accelerare il gioco, potrebbe presto diventare un titolare. Scalzando proprio uno dei pilastri di questa squadra.

Napoli, esclusione per un top a centrocampo? La verità

Nel momento in cui Gilmour dovesse guadagnare spazio e posizioni nelle gerarchie di Antonio Conte, rischierebbe seriamente di prendersi il posto al posto di Stanislav Lobotka, che invece porta troppo la palla e rischia in questo modo di rallentare la manovra. Chiaramente si tratta di una situazione in continuo divenire e per il quale non ci sono certezze.

Come sottolineato dallo stesso Enrico Fedele, Gilmour non rappresenta una alternativa a Lobotka dal momento che giocherà sempre chi sarà maggiormente in forma, ma il ragazzo sembra aver convinto l’ex direttore sportivo. Per il quale, come è noto, i complimenti rappresentano una cosa davvero molto grave.