Mercato Napoli, colpo dall’Under 21: il giocatore esce allo scoperto

Mercato Napoli, gli azzurri fanno i conti con un importante colpo di scena relativo al talento under 21 della Nazionale italiana. Il calciatore esce allo scoperto e fa chiarezza su questa vicenda di calciomercato a dir poco interessante. Andiamo dunque a vedere come stanno realmente le cose a riguardo.

Gli azzurri sono sicuramente una delle squadre che maggiormente sta mettendo tutti d’accordo in questa Serie A. Al netto dei giudizi sul gioco, che può piacere o meno, è innegabile che questa squadra ha riscoperto una fame che sembrava aver smarrito ormai dalla conquista dello Scudetto.

Merito, in tal senso, sicuramente di Antonio Conte, ma anche dei nuovi arrivati, che si sono calati nella nuova realtà con uno spirito di abnegazione davvero impressionante. In tal senso, attenzione al profilo che può arrivare al Napoli dall’Under 21 italiana. E’ uscito allo scoperto lui stesso ed ha spiegato come stanno realmente le cose a riguardo.

Mercato Napoli, svolta per il talento dell’Under 21

Anche se in sede di calciomercato è stato cambiato registro nella stagione in corso, visto che sono arrivati dei calciatori già pronti e collaudati, come si suol dire, il Napoli non smetta di prestare particolare attenzione ai giovani talenti. Che rappresentano spesso un investimento per il futuro.

Tra i nomi maggiormente accostati al Napoli in estate, soprattutto in ottica di uno scambio che avrebbe portato Osimhen al Chelsea e Lukaku in azzurro, non si può non annoverare Cesare Casadei. In conferenza stampa, ha spiegato che era incerto se restare a Londra o andar via, ma alla fine parlando con il tecnico Maresca si è convinto a restare, rifiutando ogni proposta.

Napoli, il calciatore esce allo scoperto: “Ecco tutta la verità”

E’ stata una notizia del tutto inattesa, dal momento che era dato nell’elenco di coloro i quali di sicuro sarebbero andati via. Il Napoli lo ha seguito con interesse, al pari della Fiorentina e di altre realtà anche del calcio inglese. Al momento ha escluso in maniera importante un addio in prestito anche a gennaio.

Insomma, la verità è che la volontà di Cesare Casadei è ancora oggi quella di restare al Chelsea e di provare a giocarsi fino in fondo quelle che sono le sue carte. Chiaramente sarà fondamentale il minutaggio che gli sarà concesso da Maresca.