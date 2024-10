Simeone torna in Serie A: colpo di scena, sarà il nuovo allenatore

Siamo al cospetto di uno dei migliori allenatori in senso assoluto della sua generazione ed ora Simeone in maniera del tutto inattesa è pronto a sbarcare in Serie A. Sarà lui il nuovo allenatore, dal momento che la big è pronta a puntare su di lui. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Senza ombra di dubbio l’argentino ha fatto delle cose impressionanti e positive alla guida dell’Atletico Madrid, prendendolo dai bassifondi della Liga spagnola e portandolo al vertice, raggiungendo anche traguardi di straordinaria importanza. Senza dimenticare anche quanto di altissimo profilo fatto in Europa.

Negli anni si è adeguato tantissimo ai tempi ed ha cambiato il suo approccio dal punto di vista tattico. Basti pensare a quanti moduli ha cambiato, dal 4-4-2 al 3-5-2 o al 3-4-3. In tal senso, però, dopo tantissimo tempo è pronto a salutare i colchoneros ed a sbarcare in Serie A. Per lui si spalancano le porte per il ritorno.

L’argentino è pronto a tornare in Serie A: le ultime

E’ alla guida dell’Atletico Madrid ormai dal lontano 2011 ed è una istituzione da quelle parti, dal momento che ha scritto pagine memorabili prima da calciatore e poi da allenatori. Ora, però, Simeone si sta preparando a salutare tutti ed a sbarcare in Serie A, un campionato che conosce bene avendo giocato con le maglie di Pisa, Inter e Lazio.

Stando a quanto raccontato da Todofichajes.com, infatti, l’Inter sta seriamente pensando a Diego Pablo Simeone per il dopo Simone Inzaghi. Si tratta di una notizia di cui si parla praticamente da anni in Spagna e sarebbe un profilo in grado di infiammare San Siro e di fare grandi cose in un club che è rimasto comunque nel suo cuore.

Simeone nuovo allenatore, è pronto a tornare in Italia

Da allenatore ha dimostrato il suo straordinario valore ed all’Inter potrebbe continuare su questa strada, dal momento che si tratta di una realtà assimilabile all’Atletico Madrid per passione del tifo e per ambizioni.

In tal senso, sempre in Spagna insistono con le voci che vogliono Simone Inzaghi nel mirino del Manchester United per il dopo ten Hag, che sta continuando a faticare in maniera impressionante. Insomma, si attendono sviluppi per un intreccio di alto profilo.