Napoli, allarme per il club: “Così è un fallimento”

In casa Napoli, con la squadra in vetta alla classifica, scatta l’allarme che spaventa tanto il club quanto i suoi tifosi. “Così è un fallimento” e le parole non possono non creare apprensione nella società. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso e di che si tratta.

Gli azzurri stanno facendo qualcosa di impressionante dal momento che si sono messi già al comando della Serie A e stanno facendo la voce grossa in campionato. Il lavoro di Antonio Conte è sotto gli occhi di tutti, dal momento che ha ridato vigore a questa squadra ed ha dato un senso a questo insieme di calciatori. Che l’anno scorso non sembrava avere né capo né coda.

La società, però, come è noto, pur di seguire quelle che erano le indicazioni del proprio allenatore, ha fatto degli enormi sforzi in sede di mercato. Arrivando a prendere dei calciatori di assoluto valore ed investendo tantissimo, sia per ingaggi che per cartellini. In tal senso, arriva un allarme che riguarda il Napoli da tenere in considerazione.

Gli azzurri, che cosa succede adesso e di che si tratta

Chiaramente il discorso è ancora alle battute iniziali ed è difficile sbilanciarsi su quelle che sono le prospettive che si possono aprire per questa squadra. A prescindere da ciò, però, come è noto, le intenzioni del Napoli, inteso come società, sono chiare: bisogna rientrare almeno tra le prime quattro della classe.

A riguardo è stato intervistato anche l’ex calciatore, tra le altre degli azzurri e dell’Udinese, Dino Fava, e dal suo punto di vista il Napoli deve convivere, al netto delle dichiarazione di Antonio Conte, con l’obbligo di dover chiudere tra le prime quattro in Serie A per centrare la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League.

Napoli, scatta l’allarme: “Così è un fallimento”

In caso di mancata qualificazione in Champions League per il Napoli si tratterebbe di un fallimento. Si tratta di parole sicuramente molto forte ma che fanno riflettere. E, tenendo conto dello sforzo economico fatto dal club, sarebbe anche legittimo.

L’arrivo di calciatori come David Neres, Scott McTominay, Alessandro Buongiorno e Billy Gilmour non può non essere finalizzato a rientrare nella competizione che ti permette di affrontare le più grandi squadre del mondo calcistico.