“Ha paura di Lukaku”, l’annuncio in diretta

Romelu Lukaku sta diventando sempre più un riferimento per il Napoli. Ma c’è un retroscena clamorosa per quanto riguarda il belga

L’arrivo di Lukaku al Napoli è stato fortemente voluto da Antonio Conte. Il tecnico leccese ha individuato nel belga il giocatore giusto per sostituire Osimhen e alzare il livello della sua squadra. L’attaccante in davvero poco tempo è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i partenopei e la scelta di non giocare con il Belgio fino a marzo conferma la sua volontà di dare una mano ai suoi compagni.

Ma proprio su questa scelta è uscito un retroscena particolare e assolutamente clamoroso. La decisione da parte di Lukaku è stata accettata dalla Federazione belga anche per la forza che l’attaccante ha in Nazionale. Insomma, una sorta di padrone e c’è anche chi ha paura di lui. Naturalmente nessuna conferma su questa cosa. Anzi non è da escludere che possano arrivare delle smentite.

“Ha paura di Lukaku”: retroscena clamoroso, i dettagli

Romelu Lukaku in questo momento rappresenta un punto di forza sia per il Napoli che per il Belgio. Sicuramente il suo fisico non permette, dopo aver saltato l’intera preparazione estiva, al calciatore di poter da subito giocare ogni settimana e per questo motivo il calciatore ha deciso di rinunciare al Belgio per dare una mano al Napoli. Una scelta non apprezzatissima da molti tifosi visto anche le difficoltà da parte delle Furie Rosse.

Ma, secondo quanto riferito da Sacha Tavolieri ai microfoni di Crc, nessuno può contraddire Romelu. “Lukaku è una sorta di padrone – spiega il giornalista belga – Tedesco ha paura di lui. Conosce molto bene il suo potere all’interno dello spogliatoio e non ha intenzione di contraddirlo. Il loro rapporto non è buono e il commissario tecnico sta soffrendo molto questa situazione“. Parole che confermano le chiare difficoltà delle Furie Rosse in questo periodo.

Ma per Lukaku la priorità si chiama assolutamente Napoli. Il belga è intenzionato a sacrificare la sua nazionale pur di riuscire ad aiutare i partenopei. Naturalmente non si tratta di un addio definitivo. A marzo ritornerà a dare una mano importante ai suoi compagni nella speranza di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla Federazione. L’anno si preannuncia davvero impegnativo e complicato per l’attaccante belga, ma in questo momento la sua testa è rivolta principalmente agli azzurri.