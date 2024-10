Fifa: terza finestra mercato, anche in Serie A – UFFICIALE

Il calciomercato è pronto a prendere più spazio. La Fifa ha pensato ad una terza finestra e anche la Serie A sarebbe coinvolta. I dettagli

Se da un lato gli allenatori spingono ad una chiusura in anticipo della sessione stiva di calciomercato, dall’altro la Fifa ragiona sulla possibilità di introdurre una terza finestra. Secondo quanto riferito da Marca, i vertici del calcio internazionale stanno valutando l’ipotesi di mettere una settimana extra a giugno per quanto riguarda gli affari in entrata e in uscita. L’ultima decisione spetta alla FIGC, ma l’idea è assolutamente reale.

Vanno definiti i dettagli (a partire da chi potrà prendere parte a questa sessione e quali affari dovranno essere messi a referto ndr), ma è comunque un qualcosa che rappresenta una novità molto importante. Per il momento è solamente una idea che la Fifa vorrebbe far diventare ufficiale già nei prossimi giorni. Vedremo se ci sarà il via libera delle Federazioni oppure no.

Calciomercato: prevista una terza sessione, come funziona

Una terza sessione mini, ma che rischia di cambiare le sorti di diversi club. L’intenzione da parte della FIFA è quella di aprire una finestra di calciomercato nei primi dieci giorni di giugno per tutte le squadre che parteciperanno al Mondiale per club. Ad oggi si tratterebbe, come spiegato da Marca, di una sorta di copertura legale visto che la competizione si disputerà dal 15 giugno al 13 luglio e molti giocatori rischiano di non poterla disputare tutta perché in scadenza.

Ma c’è anche la possibilità che i vertici del calcio internazionale vogliano dare la possibilità alle squadre che prendono parte al Mondiale per club di rinforzare la rosa con nuovi acquisti last minute. Da capire, però, se questo sarà consentito solamente ai team che parteciperanno alla competizione oppure sarà una terza sessione aperta a tutti. Una ipotesi da non escludere per non creare delle disparità.

Il Napoli per il momento resta alla finestra. Se sarà riservato solo ai club che prenderanno parte alla competizione internazionale, i partenopei saranno semplici spettatori almeno in entrata. In uscita non è da escludere qualche partenza. In caso di apertura a tutti, gli azzurri potrebbero piazzare dei colpi importanti anche in ottica futura. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e quali saranno le scelte definitive da parte della Fifa.