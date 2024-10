Napoli, l’ha chiamato ADL: farà il dirigente, il ruolo

In casa Napoli ci potrebbe essere un ritorno da dirigente. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore da parte di una persona che lo conosce bene

Il Napoli e i suoi tifosi restano nel cuore di tutti quelli che passano dalla città partenopea. Un rapporto molto forte che in diverse occasioni continua anche dopo la separazione. Sono molti i calciatori che tornano volentieri al Maradona da avversari e c’è anche chi sogna magari di poter riprovare una nuova esperienza in una veste completamente differente. Naturalmente la strada per la fine della carriera è molto lunga, ma c’è comunque chi già pensa a cosa fare una volta appesi gli scarpini al chiodo e le sirene di Napoli diventano molto insistenti.

E per un calciatore molto presto le strade con Napoli potrebbero ricongiungersi. Non è ancora chiaro quando questo avverrà, ma il rapporto è troppo forte e il ritorno da dirigente sembra essere scontato. L’annuncio arrivato in queste ultime ore fa sognare i tifosi, ma allo stesso tempo si preferisce aspettare prima di arrivare a conclusioni.

Napoli: torna da dirigente, l’annuncio a sorpresa

Il rapporto tra Napoli e molti calciatori è idilliaco. Naturalmente c’è chi ha un legame speciale con la città e magari spera un giorno di poter iniziare una nuova esperienza in azzurro magari in una veste differente. Difficile dirlo al momento considerato che la carriera è in corso, ma nulla nel calcio si può escludere almeno fino a quando non si hanno delle certezze.

E Pepe Reina non ha mai nascosto il suo amore per il Napoli e Napoli. Il portiere spagnolo spera di poter tornare un giorno in terra partenopea in una veste differente rispetto a quella attuale. “Ha nel suo cuore questa città – conferma il padre ai microfoni di Radio Kiss Kiss – difficile dire ora se tornerà da dirigente. Ma sicuramente lui ama Napoli e i suoi tifosi. Poi solo Dio sa se ci sarà il ritorno da dirigente“.

La speranza è che alla fine questo matrimonio si possa fare perché il rapporto tra Napoli e Reina è molto forte. Naturalmente è un qualcosa da valutare nei prossimi anni. Per il momento il presente del portiere spagnolo si chiama Como e da parte sua c’è la volontà di dare un dispiacere ai suoi ex compagni e poi magari farsi perdonare in un ruolo differente.