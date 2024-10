Osimhen: non solo l’infortunio, altro problema per il Napoli

In casa Napoli continua a tenere banco la questione Victor Osimhen. E spunta un altro problema oltre all’infortunio rimediato nei giorni scorsi

La situazione di Victor Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli. Dopo una lunga estate trascorsa a trovare una soluzione ideale, il giocatore ha accettato la destinazione Galatasaray per giocare con continuità. Una avventura sicuramente iniziata nel migliore dei modi con gol e prestazioni di alto livello. Ma ora la sua esperienza in Turchia ha avuto uno stop a causa di un nuovo infortunio.

Un mese di stop che non consentirà a Osimhen di dare una mano al Galatasaray. Ma c’è anche un altro problema destinato a creare dei piccoli intoppi al piano del Napoli. I partenopei hanno le idee molto chiare sul futuro del giocatore. Ora, però, il progetto potrebbe cambiare e non ci resta che aspettare il calciomercato estivo per avere un quadro molto più chiaro sul destino del giocatore nigeriano.

Calciomercato Napoli: c’è un problema Osimhen, cosa sta succedendo

Il Napoli durante il calciomercato estivo si priverà di Osimhen. I rapporti tra i due sono ormai ai ferri corti e sembra impossibile ipotizzare la possibilità di una permanenza con la maglia azzurra. De Laurentiis spera di poter guadagnare una cifra importante, ma c’è un rischio molto concreto con cui il presidente dei partenopei deve fare i conti.

Secondo quanto riferito da areanapoli.it, il nuovo infortunio di Osimhen non è una buona notizia. Già la scorsa stagione il nigeriano ha dovuto fare i conti con qualche problema fisico di troppo ed ora la possibilità di un ulteriore calo della valutazione del suo cartellino è reale. ADL spera che il resto della stagione possa proseguire senza particolari intoppi. Ma, in caso di un nuovo stop, l’ipotesi di una cessione ad un prezzo inferiore rispetto al suo reale valore potrebbe trasformarsi in realtà.

Per questo motivo in casa Napoli starebbe prendendo l’idea di cedere il giocatore senza guardare molto al prezzo. Una cessione comunque importante visto che consentirebbe ai partenopei di togliersi un ingaggio importante. Al momento queste restano solamente ipotesi e non ci resta che aspettare il calciomercato estivo per capire il destino di Osimhen. La speranza di ADL è che si possa raggiungere una cifra importante, ma ad oggi non c’è nulla di assicurato.