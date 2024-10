Napoli, non accade da 44 anni: Conte già nella storia

Conte subito ha rivoluzionato lo spogliatoio azzurro: spunta il retroscena da urlo, non succede da 44 anni. Tutta la verità, è nella storia

La squadra azzurra vuole continuare a collezionare altri tre punti in ottica Champions League. Conte è raggiante dopo un inizio di campionato importante, ma c’è subito un dato da registrare: scopriamo il dettaglio a sorpresa in caso di nuova vittoria in Serie A. Il Napoli è pronto a scendere in campo per regalare un’altra gioia ai tifosi: spunta il record da urlo, non succede da 44 anni.

Una nuova stagione iniziato col botto per l’allenatore azzurro. Serve un’altra prova di forza per entrare subito nella storia del Napoli: Lukaku e compagni non vedono l’ora di scendere in campo contro il Como prima della sosta Nazionale. Conte ha già in mente un nuovo piano per ampliare gli orizzonti: al momento può godersi il primato in classifica di Serie A. Spunta il retroscena a sorpresa sul nuovo record da collezionare subito.

Napoli, spunta il record particolare per Conte: il dettaglio

Saranno ore intense per pensare alla prossima sfida di campionato contro il Como. L’allenatore azzurro punterà su un aspetto importante grazie agli interpreti del ruolo di livello internazionale: ecco tutta la verità per mettere a segno un nuovo record.

Il Napoli, dopo la disfatta di Verona, è partito forte mettendo a segno quattro clean sheet in sei gare di campionato. Non trova cinque nelle prime sette dal 1970/71 (6 in quel caso): un nuovo record per la squadra di Antonio Conte. Sarà una sfida tutta da vivere contro Cesc Fabregas che ha messo in difficoltà già diverse big ad inizio campionato.

L’allenatore spagnolo del Como ha finalmente trovato la quadratura della sua squadra puntando sul talento di Nico Paz, convocato in Nazionale maggiore argentina. Ci sono tanti altri elementi di prospettiva, come Perrone e Fadera, senza dimenticare il fiuto del gol di Cutrone.

Il ritorno della difesa a quattro grazie a Buongiorno e Rrahmani hanno consolidato il reparto difensivo di Conte. Con il successivo spostamento di Di Lorenzo e Olivera come terzini, il Napoli sta riscuotendo tanti successi in campionato e in Coppa Italia. Un nuovo record da raggiungere in fretta per poi staccare la spina per qualche ora. Conte continuerà a lavorare senza sosta con Romelu Lukaku per riportarlo ad una condizione fisica ottimale.