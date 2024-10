Lukaku lascia Napoli: spunta il motivo delicato

Lukaku ha deciso di volare via da Napoli, spunta tutta la verità sul motivo delicato. L’attaccante belga si prenderà una pausa meritata

Il Napoli continua a collezionare vittorie importanti in Serie A e in Coppa Italia, ma pochi minuti fa è arrivata la decisione di Lukaku. Un motivo ben preciso che ha svelato già ad Antonio Conte: cosa succede ora?

Saranno mesi decisivi per puntare subito in alto. Il Napoli ha iniziato con Conte un nuovo percorso tecnico suggestivo: spunta il retroscena da urlo. Lukaku ha deciso di andare via per un motivo speciale nella sua vita privata: scopriamo tutta la verità. L’attaccante belga vorrebbe trovare ancora più serenità anche in campo facendo esultare i tifosi azzurri: ha preso già questa decisione.

Napoli, Lukaku va via: spunta il retroscena

Tutto può cambiare in poco tempo, ma dipende dalla volontà dello stesso calciatore del Napoli. Lukaku ha un feeling particolare con Antonio Conte: i due hanno lavorato già insieme ai tempi dell’Inter riscuotendo ottimi risultati con la vittoria dello Scudetto. Spunta la sua decisione a sorpresa, andrà via da Napoli.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Lukaku non andrà in Nazionale. L’attaccante belga ha chiesto al Ct Domenico Tedesco di non convocarlo nemmeno questa volta. Il suo obiettivo sarà quello di ritrovare una forma fisica migliore per poi essere protagonista anche con il Belgio.

Dopo la sfida con il Como, andrà via da Napoli per qualche giorno: Conte concederà qualche giorno di pausa e così potrà fare un salto a Bruxelles dai suoi figli. Un motivo affettivo davvero molto importante per un calciatore come Lukaku.

In poco tempo Lukaku si è ambientato alla grande all’interno dello spogliatoio azzurro senza nessun problema. Ora il suo obiettivo è quello di trascinare il Napoli a suon di gol: prima la sfida con il Como per poi andare via per qualche giorno. Durante la sosta Nazionale Conte vorrebbe lavorare assiduamente con l’attaccante belga per riportarlo ai fasti di un tempo.