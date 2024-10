Napoli, allarme su Lukaku: l’annuncio de Il Mattino

Lukaku ha messo a segno subito gol importanti con la maglia del Napoli, ma scatta l’allarme annunciata da Il Mattino. Ecco tutta la verità

L’attaccante belga ha rinunciato così ancora una volta alla convocazione in Nazionale. Ha rivelato al Ct Domenico Tedesco di voler recuperare la forma migliore insieme ad Antonio Conte lavorando durante la sosta Nazionale. Spunta l’allarme: Il Mattino l’ha svelato pochi minuti fa.

Un acquisto voluto a tutti i costi da Antonio Conte. L’attaccante belga è da anni il suo centravanti ideale come boa nel reparto offensivo per mantenere alto il baricentro della squadra. Il gioco dell’allenatore azzurro è molto più verticale rispetto a quello di Spalletti: il Napoli si appoggia spesso a lui per poi mettere a segno triangolazioni vincenti con l’inserimento di centrocampisti ed esterni d’attacco. Ora è scattato l’allarme in ottica futura: c’è un aspetto che preoccupa parecchio Antonio Conte.

Napoli, spunta il retroscena: allarme totale su Lukaku, cosa succede

Un aspetto importante per arrivare così a trovare la giusta soluzione in ottica futura. L’allenatore del Napoli lo conosce molto bene da anni, svelata l’emergenza totale circa l’attaccante belga.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, c’è un aspetto che terrorizza Conte più di altri. Lukaku non ha una condizione fisica ottimale: occhio ai suoi muscoli visto che spesso si è infortunato in carriera a livello fisico. Il Napoli cercherà di ottenere un altro successo entusiasmante in Serie A contro il Como per poi pensare ad una nuova soluzione per l’attaccante belga.

In panchina scalpitano anche Simeone e Raspadori che potrebbero dargli il cambio da urlo anche a partita in corso. Conte continuerà a puntare sul belga, ma bisogna fare molto attenzione dopo la sosta Nazionale. Il rendimento non è così esaltante ad inizio campionato, ma il percorso da condividere insieme è ancora molto lungo.

Il Napoli è pronto a sperimentare nuove soluzioni in attacco per concedergli ogni tanto anche una pausa. Conte difficilmente lo toglierà dal campo, ma non bisognerà commettere errori. Si rischia un lungo stop: gli azzurri non potranno permetterselo in vista di lunghi mesi in campionato.

Conte dovrà gestire al meglio i giocatori a disposizione: con una partita da disputare a settimana è possibile recuperare il ritmo partita. C’è tanta attenzione su Romelu Lukaku: le prossime settimane saranno decisive per riportarlo nella miglior condizione possibile.