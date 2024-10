Napoli, furiosi contro Lukaku: la decisione sul belga

Lukaku è apparso fuori forma nelle ultime uscite stagionali. Conte si affida sempre al belga, ma ecco la furia per la sua decisione

Arrivato negli ultimi giorni di calciomercato, Romelu Lukaku ha preso una nuova decisione per spiccare il volo. Subito è stato criticato apertamente per la sua scelta: scopriamo i dettagli in vista dei prossimi mesi, cosa succederà?

Conte l’ha voluto a tutti i costi per puntare in alto. Dopo i primi gol in maglia azzurra, c’è stato un calo fisiologico nelle sue prestazioni. Spunta la verità per la sua decisione: ecco la reazione decisa. L’allenatore del Napoli dovrà spronarlo per essere subito protagonista a partire dalla sfida con il Como. Conte ha cercato di replicare ciò che aveva costruito ai tempi dell’Inter con l’ariete belga al centro dell’attacco. Ecco la furia per la sua decisione: scopriamo i dettagli.

Napoli, Lukaku pensa in grande: ecco la sua scelta, spunta il retroscena

Un momento decisivo per ritrovare lo smalto dei tempi migliori. L’attaccante belga è molto felice per la sua avventura iniziata in maglia azzurra, ma finora non è arrivato il salto di qualità tanto atteso da Conte. Un appuntamento importante in vista del prossimo anno: ora cosa succede?

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la sua decisione di non andare in Nazionale ha scosso l’ambiente del Belgio. Lo stesso Lukaku ha fatto sapere alla Federazione di non essere disponibile fino al termine della stagione. La sua scelta ha fatto infuriare così i tifosi visto che si tratta del miglior marcatore della storia con 85 reti in 119 partite.

Il Napoli cercherà di collezionare altri tre punti contro il Como grazie ai gol proprio di Romelu Lukaku. L’attaccante belga andrà via da Napoli per qualche giorno prima di rimettersi a correre a Castel Volturno. Non andrà in Nazionale: ha comunicato la sua decisione già al Ct Domenico Tedesco.

Osimhen non è mai stato al centro del progetto di Conte: così subito ha voluto con forza l’attaccante belga che vorrebbe così lavorare senza sosta per ritrovare la forma fisica migliore. Una scelta fatta col cuore che non è stata affatto accettata dall’ambiente della Nazionale belga. C’è da dire che il Ct Tedesco punterà molto sulle sue qualità, ma dovrà fare a meno di Lukaku per le prossime sfide del Belgio in attesa del 2025.