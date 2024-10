Napoli, ADL anticipa la Juve: arriva lo svincolato

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: arriva subito lo svincolato, ecco il colpo a sorpresa. Spunta la verità

Napoli, il colpo a sorpresa: spunta il retroscena da urlo

Come svelato in anteprima dal portale areanapoli.it, oltre Ebimbe e Dorgu il Napoli sta seguendo un’altra pista suggestiva per anticipare anche la Juventus. Joel Matip, ex Liverpool ed ora svincolato, è pronto ad accettare una nuova proposta dalla Serie A: sulle sue tracce ci sono anche i bianconeri dopo il grave infortunio di Bremer.

