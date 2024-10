Napoli, Conte allarmato: c’è il divieto ai dirigenti, il motivo

Conte è pronto a vivere la sosta Nazionale, ma c’è prima un ostacolo da superare. Ora è preoccupato, ha preso subito due decisioni a sorpresa

Tutto cambia incredibilmente nel mondo del calcio. In un attimo si passa dalle stelle alle stalle: il risultato può essere così decisivo, spunta il retroscena a sorpresa. Conte ha preso subito due decisioni in ottica futura: spunta il retroscena, l’ha vietato proprio ai dirigenti.

Un momento decisivo per arrivare fino in fondo. Il Napoli ha iniziato alla grande il nuovo corso tecnico con Antonio Conte. L’allenatore azzurro non intende avere cali di concentrazione: spunta il dettaglio da non sottovalutare. Sarà un momento decisivo per sognare in grande allungando ancor di più in classifica. Il primato di settembre ormai non basta più: c’è da vincere ancora per consolidarsi nelle zone alte della classifica di Serie A.

Napoli, due decisioni di Conte: ora è molto preoccupato

L’allenatore azzurro pretenderà sempre di più dai suoi giocatori. Chi lo conosce, lo sa bene: sente puzza di bruciato in vista della prossima sfida di campionato. Una sensazione unica per non avere cali di concentrazione: ecco tutta la verità a sorpresa.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Conte ha preso subito due decisioni in vista della prossima sfida di campionato contro il Como. L’allenatore del Napoli ha imposto il ritiro pre-partita nell’hotel Gli Dei di Pozzuoli: non vuole cali di tensione per affrontare al meglio la formazione di Cesc Fabregas.

Non ci sarà la rifinitura a Castel Volturno, ma il tecnico leccese predica assoluta tranquillità. Spunta la nuova decisione a sorpresa durante il ritiro. Ha imposto, inoltre, ai dirigenti il divieto assoluto di far avvicinare gli estranei nella hall dell’albergo: vuole subito collezionare altri tre punti in classifica.

Il Como sarà un avversario ostico: nelle ultime settimane Fabregas ha trovato la giusta quadratura della formazione lombarda. Su tutti c’è da fare molta attenzione al talento di Nico Paz, convocato nelle ultime ore anche in Nazionale argentina.

Il Napoli partirà con l’undici titolare per sorprendere subito il Como. Lukaku è pronto a tornare a segnare dopo settimane vissute tra alti e bassi: spunta il retroscena da urlo con il divieto assoluto. Ora c’è il dettaglio a sorpresa per puntare in alto: Conte bada ad ogni particolare per riportare dove meritano di stare gli azzurri.