Napoli, Lukaku non sta bene: annuncio dal Belgio

Lukaku è pronto a sorprendere ancora una volta tutti, ma ora è scattato l’allarme dal Belgio. Non sta bene, spunta il retroscena da incubo

L’attaccante belga non è ancora in perfetta forma, ma pochi minuti fa è arrivato l’annuncio del Ct del Belgio Domenico Tedesco. Un momento decisivo per conoscere tutta la verità: spunta il retroscena. Conte subito allarmato dopo le dichiarazioni in conferenza stampa, cosa succede ora?

L’attaccante belga è stato protagonista a metà in questo avvio di stagione. Lukaku è arrivato soltanto negli ultimi giorni di mercato senza una preparazione ad hoc. Il calciatore azzurro ha subito messo a segno gol ed assist in maglia azzurra, ma ora è scattato l’allarme dal Belgio: il Ct ha rivelato che non sta bene. Ecco il pericolo per Antonio Conte, ma il feeling tra i due è davvero importante. Finalmente è spuntata fuori tutta la verità per l’attaccante del Napoli: ora cosa succederà in vista dei prossimi impegni del Belgio?

Napoli, pericolo Lukaku: cosa rischia il belga?

Sono ore intense in casa azzurra per conoscere la situazione intorno a Romelu Lukaku. L’attaccante belga non è stato convocato ancora una volta dal Ct Tedesco, che ha fatto scattare subito l’allarme per Antonio Conte.

Come svelato in conferenza stampa dal Ct del Belgio, Domenico Tedesco, Lukaku ha deciso di continuare ad allenarsi a Castel Volturno: “A novembre si vedrà”. Ha lanciato anche l’allarme sulla sua condizione fisica: “Non regge i 90 minuti”. Un problema in più anche per Antonio Conte che dovrà così trovare nuove soluzioni per l’attacco del Napoli.

Il calciatore azzurro ha chiesto al Ct Tedesco di potersi allenare per ritrovare la miglior condizione possibile. Sarà titolare anche contro il Como per poi dire addio al Napoli per qualche giorno per rivedere i suoi figli. Subito tornerà a Castel Volturno per prendere parte agli allenamenti di Antonio Conte.

Saranno così giorni decisivi per arrivare a raggiungere la perfetta forma fisica. Conte lo conosce bene dai tempi dell’Inter: ora è spuntato il retroscena a sorpresa sulla sua condizione.

Contro il Como sarà ancora titolare prima di staccare la spina soltanto per qualche giorno: poi si metterà subito a disposizione dell’allenatore azzurro. Un momento decisivo per puntare in alto per poi rispondere alle convocazioni del Ct Tedesco: l’annuncio ha scosso tutto l’ambiente partenopeo. L’amara verità per raggiungere vette sempre più elevate: Lukaku si metterà sotto col duro lavoro come ha sempre fatto nel corso della sua carriera.