Napoli, l’ex Juve: “ADL mi voleva”. Spunta il retroscena sul fumo

Il calciomercato regala sempre storie entusiasmanti: è stato ad un passo dal Napoli, l’annuncio. Poi ha rivelato di come si fuma in Serie A

Tanti campioni hanno vestito la maglia azzurra, ma tanti altri sono stati ad un passo nel giocare nel Napoli. L’annuncio a sorpresa è arrivato all’emittente televisiva: un sogno svanito davvero per poco. Ha scritto pagine importanti in Serie A, ma il suo obiettivo era quello di vestire la maglia azzurra. Svelato il retroscena sul mancato colpo di mercato da parte del presidente De Laurentiis.

Sono stati momenti davvero difficili nella sua carriera attraversando un periodo difficile nella sua vita privata. Ha vestito maglie prestigiose nella sua carriera, ma il suo sogno si chiamava Napoli. Per tanti anni è stato ad un passo dalla maglia azzurra: il suo retroscena è stato raccontato proprio in diretta tv a sorpresa. Il presidente De Laurentiis lo avrebbe voluto subito al Napoli, spunta l’annuncio in diretta tv.

Napoli, l’annuncio a sorpresa: è stato ad un passo dagli azzurri

Una voglia immensa per superare ogni ostacolo riuscendo a guardare in faccia la triste realtà. Ha vissuto momenti magici da calciatore per poi ritirarsi a vita privata. Ha sofferto tanto sprofondando nella depressione, ma l’affetto dei suoi cari è stato decisivo per rinascere. Il suo sogno di vestire la maglia del Napoli è svanito: ecco il retroscena a sorpresa in diretta tv.

Daniel Osvaldo si è lasciato così andare ad un racconto speciale per quanto riguarda la sua vita privata. Ha sofferto davvero tanto per la depressione, ma ora sembra essere rinato. Tanti suoi ex compagni, come Totti, De Rossi e Perrotta hanno mostrato la loro vicinanza anche a distanza. Ai microfoni di TyC Sport, l’ex attaccante italo-argentino, protagonista anche con la Nazionale azzurra, ha rivelato di essere stato ad un passo dal Napoli.

Un racconto emozionante per vestire la maglia azzurra: “Mi sarebbe piaciuto giocare nel Napoli. Ci fu un periodo in cui mi volevano davvero tanto. Alla fine presero Higuain”.

Successivamente ha preso in esame anche un aspetto poco considerato nel calcio italiano: “Quando ero alla Juventus avevamo la sala fumatori. Anche noi quando andavamo in trasferta con la squadra, quando uscivamo fuori fumavamo. Chi non sa queste cose, è perché non ha giocato mai in Italia”.