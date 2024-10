Lutto per ADL: l’accorato messaggio del presidente

Triste notizie per Aurelio De Laurentiis. Sui social il presidente del Napoli ricorda la persona scomparsa, che per lui ha rappresentato tanto

Nel giorno di Napoli–Como brutta notizia per De Laurentiis. Nelle scorse ore si è spenta una persona che ha rappresentato molto per il presidente partenopeo e il messaggio pubblicato sui social lo conferma. Un post per ricordare l’ottimo rapporto che c’era tra i due e il ricordo del Maradona poco prima del fischio d’inizio sottolinea l’importanza del profilo non solo per il numero uno del club, ma per tutto lo sport italiano.

Se ne è andata una persona che ha dato tanto all’intero mondo sportivo e non solo al calcio. La sua carriera ha avuto uno degli apici sicuramente con il pallone, ma non possiamo limitarla solo a questo. E le parole del presidente De Laurentiis confermano ciò che stiamo dicendo. Una perdita importante per lui e per la Serie A.

Lutto per De Laurentiis: il messaggio sui social

La morte è stata una notizia improvvisa e sconvolgente. E subito dopo aver appreso del decesso, in molti hanno voluto esprimere il proprio ricordo sui social. Il presidente del Napoli si è preso qualche ora in più per smaltire la tristezza e il dolore. Poi anche lui attraverso i suoi profili ha omaggiato una figura molto importante del nostro sport come Franco Chimenti, ex presidente della Lazio e numero uno del golf italiano fino al suo decesso, avvenuto nella serata di giovedì 3 ottobre.

“Franco Chimenti è stato un grande personaggio dello sport e non solo – scrive su X Aurelio De Laurentiis – un grande uomo e un signore. Ho avuto il privilegio di conoscerlo e di frequentarlo. Non sono mai stati incontri banali, perché Franco non era una persona banale“. Un ricordo bellissimo di una figura che ha dato tanto allo sport in generale e non solo al calcio o al golf.

Un minuto di silenzio in tutti i campi prima della settima giornata per ricordare Franco Chimenti. La sua scomparsa lascia sicuramente un vuoto incolmabile nel mondo del calcio e tutti noi siamo certi che il suo ricordo proseguirà in futuro. Con lui se ne è andata una persona che ha dato tantissimo allo sport italiano, ma il suo insegnamento resterà in tutti coloro che lo hanno incontrato durante questi anni da presidente della Lazio e della Federazione di golf.