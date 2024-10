Napoli: retroscena sulla panchina, ADL aveva preso un altro tecnico

Attualmente sulla panchina del Napoli siede Antonio Conte, ma ADL prima aveva preso un altro tecnico. Il clamoroso retroscena

La scelta di Antonio Conte come allenatore soddisfa tutti. Il tecnico leccese sta dimostrando di poter essere la persona giusta a rilanciare il club dopo un periodo non facile. Ma, come riferito in esclusiva da Televomero, ADL aveva chiuso per un altro tecnico. Poi ad un certo punto qualcosa è cambiata e si è virato con decisione sull’ex Juventus e Inter facendo felici sicuramente i tifosi, che da tempo aspettavano una personalità come il pugliese.

Ad oggi la decisione del presidente è sicuramente quella giusta. Parliamo di un allenatore che già in passato ha dimostrato di essere vincente e questo rappresenta forse la più bella notizia per chi vuole vedere ancora una volta il Napoli. De Laurentiis non ha sicuramente rimpianti di una trattativa non andata a buon fine. Ma sicuramente il retroscena sulla panchina conferma come l’idea iniziale del presidente era un’altra.

Napoli: retroscena a sorpresa, chi doveva essere il nuovo allenatore

Le difficoltà avute lo scorso campionato hanno portato la società partenopea a ponderare la scelta. L’idea è stata da subito quella di affidare la panchina ad un tecnico di esperienza e che conosce il calcio italiano. I nomi sul taccuino erano diversi e la scelta, stando a questo retroscena, era caduta su un nome diverso da quello di Conte.

Stiamo parlando di Gasperini. Secondo quanto raccontato da Televomero, De Laurentiis aveva trovato l’accordo con l’attuale tecnico dell’Atalanta. Poi la finale di Europa League e la vittoria della Dea ha portato l’allenatore piemontese a non lasciare Bergamo. Anzi, rinnovare con il club orobico. Da qui la scelta di andare con forza su Conte per regalare ai tifosi un nome importante e un profilo che in passato ha dimostrato di sapere come si vince soprattutto in Italia.

Per il momento una scelta assolutamente premiata. La squadra sta dimostrando di essere tornata ai livelli che gli competono e ora lo Scudetto non è più un sogno impossibile. Naturalmente il retroscena su Gasperini conferma come la strada è stata molto lunga nella scelta del nuovo allenatore. Ora la speranza è che si possa continuare in questo modo per non avere nessun pentimento sul mancato sì del tecnico dell’Atalanta.