Napoli: Manna beffa Juve e Inter, arriva il talento serbo

Il Napoli inizia a guardare con attenzione ai giovani. Il talento serbo piace molto a Manna e si potrebbe giocare in anticipo sulle altre italiane

È un Napoli che guarda con attenzione al futuro. Il progetto di Conte è triennale e per questo motivo Manna è al lavoro per dare al tecnico anche nei prossimi anni una squadra di livello. L’idea è quella di portare in azzurro giocatori esperti, ma anche profili talentuosi che garantiscono magari nei prossimi anni una plusvalenza importante. Un compito non semplice vista la diversa concorrenza sugli obiettivi, ma il direttore sportivo sarebbe intenzionato a muoversi in anticipo.

Potrebbe essere così anche per un talento serbo. Il calciatore è finito ormai da tempo nel mirino del Napoli, ma fino a questo momento non si è ancora deciso di affondare il colpo. La prossima estate si prospetta forse la sessione di calciomercato decisiva sia per il giocatore che per lo stesso club partenopeo.

Calciomercato Napoli: idea serba, le ultime

Il Napoli guarda con attenzione ai talenti presenti sul panorama internazionale. Sono molte le squadre che anche in Champions League stanno dando spazio a giocatori giovani e di assoluta qualità. Una scelta fatta per attirare l’attenzione di club importanti europei e cederli nel giro di poco tempo. Manna resta vigile e valuta se affondare il colpo da subito oppure aspettare ancora un po’ di tempo.

Il nome che da tempo è sulla lista di Manna è quello di Andrija Maksimovic. Il 17enne della Stella Rossa ha già giocato quattro partite in questa stagione e si è messo in mostra anche contro l’Inter. Molti club stranieri erano proprio a San Siro per ammirarlo dal vivo, ma sul classe 2007, secondo quanto riferito da CaughtOffside, ci sarebbe anche il Napoli. I partenopei presto decideranno se muoversi in anticipo e beffare la concorrenza (tra cui Inter e Juventus) oppure aspettare ancora un po’ di tempo.

Naturalmente stiamo parlando di un calciatore molto giovane e sarebbe una scommessa puntare su di lui. Per il momento il prezzo è di 1 milione di euro e questo potrebbe invogliare il Napoli ad investire sul classe 2007. Resta da capire se l’interesse degli altri club alzerà la valutazione e in quel caso dovranno essere fatte valutazioni importanti prima di affondare il colpo.