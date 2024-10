Napoli: sarà ceduto a gennaio, l’ex azzurro non ha dubbi

Il Napoli durante il calciomercato invernale potrebbe essere protagonista di qualche uscita. E su un giocatore l’ex azzurro non ha dubbi

È un Napoli assoluto protagonista in questa prima parte di stagione, ma presto per i partenopei sarà tempo di fare alcune riflessioni su come muoversi a gennaio. Il calciomercato invernale è sempre un’arma a doppio taglio. Muovere le pedine in rosa rappresenta un rischio che molte squadre vorrebbero evitare. In alcuni casi, però, è necessario per consentire a giocatori di trovare maggiore spazio e al tecnico di avere dei rinforzi richiesti.

In casa partenopea le richieste di Conte sono molto chiare e riguardano principalmente un centrale e un esterno destro. Ma c’è un incognita che riguarda l’attacco. Secondo un ex giocatore azzurro, la possibilità di una cessione è assolutamente reale e in quel caso bisognerà trovare una soluzione differente. Naturalmente l’ultima parola spetta a Manna e al tecnico dei partenopea, ma le sensazioni sono quelle di un addio.

Calciomercato Napoli: possibile cessione a gennaio, i dettagli

Gennaio si avvicina e presto dovranno essere prese delle decisioni. Difficilmente il Napoli si muoverà molto in anticipo. Conte aspetterà almeno l’ultima giornata di dicembre per capire quali giocatori continueranno a far parte della rosa e chi magari dovrà andare via per trovare più spazio. La grande incognita riguarda un attaccante. Il rischio che alla fine sarà ceduto è molto alto, ma comunque si attenderà ancora qualche settimana prima di fare le valutazioni del caso.

Per Ivano Trotta, ex giocatore del Napoli, il calciomercato invernale potrebbe essere quello giusto per la cessione di Giacomo Raspadori. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’allenatore ha sottolineato come la punta ha le caratteristiche ideali, nonostante sia fortissimo, per il modo di giocare di Antonio Conte e a questo punto non è da escludere che si possa procedere con un suo addio in caso di offerta buona.

Naturalmente al momento è solamente una ipotesi. C’è da dire che la possibilità di una cessione del giocatore ex Sassuolo era già stata avanzata nel calciomercato estivo senza, però, arrivare alla fumata bianca. Ora starà a Raspadori dimostrare di poter continuare con il Napoli. Altrimenti la possibilità di un addio diventerebbe davvero reale. Non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se alla fine ci sarà la cessione oppure no.