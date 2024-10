Serie A, altro club ceduto: annuncio a sorpresa del CEO

In Serie A arriva un colpo di scena del tutto inatteso per la cessione di un altro club. Arriva, in tal senso, anche l’annuncio del CEO che lascia tutti di stucco e che spiega come stanno realmente le cose al momento. Andiamo a vedere le ultime notizie ed i possibili scenari futuri in questa piazza.

Il mondo del calcio sta diventando sempre più difficile da comprendere e da conoscere, soprattutto per il suo dinamismo costante. In passato, infatti, un club assumeva a tutti gli effetti, metaforicamente, l’aspetto del proprio presidente, che restava alla guida dello stesso per tempi davvero molto, molto lunghi.

Adesso, invece, i cambi al vertice sono sempre più costanti e frequenti ed è difficile per una tifoseria anche solo affezionarsi ad un patron. Adesso un altro club di Serie A si prepara ad essere ceduto ed in tal senso arriva anche l’annuncio del CEO, uno dei massimi esponenti societari del club in questione. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Serie A, altro club verso la cessione: le ultime

Quando c’è un cambio al vertice, in maniera del tutto inevitabile si genera incertezza in una piazza visto che non si conoscono le ambizioni ed i progetti della nuova realtà in arrivo. E la situazione è ancora più delicata quando non c’è chiarezza sulle prospettive che ci sono all’orizzonte.

In tal senso in Serie A da tempo si parla di una cessione del Genoa, viste le enormi difficoltà in cui si trova il fondo 777 Partners in giro per il mondo per una serie di problemi giudiziari in America. Andres Blazquez, CEO del club, ha parlato a riguardo, soffermandosi sulle possibilità che ci sia un ingresso in società di nuovi azionisti o di una cessione totale.

Il CEO senza mezzi termini: “Club ceduto? Ecco come stanno le cose”

In tal senso, dalle parole del CEO emerge che si sta ragionando sia sull’ingresso in società di soci di minoranza che su una cessione totale del club. AL momento sono arrivate diverse manifestazioni di interesse, ma nulla di concreto.

Dal suo punto di vista, però, il Genoa è una realtà molto appetita e la porta per la cessione di questa società non è chiusa. Si attendono, dunque, sviluppi nei prossimi mesi.