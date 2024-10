Napoli, bocciatura per Neres: “Grande limite, non imparerà mai”

In casa Napoli l’impatto che ha avuto David Neres è stato davvero disarmante, dal momento che nei pochi minuti giocati ha regalato tanti assist già. Arriva, però, una pesante bocciatura, dal momento che un opinionista lo ha stroncato per un suo aspetto: “Non migliorerà mai da questo punto di vista”.

Tra gli azzurri l’entusiasmo, dopo i recenti risultati, è davvero alle stelle, dal momento che i risultati hanno riportato gioia tanto nei supporter quanto nei calciatori. Un grosso contributo da questo punto di vista lo ha dato Antonio Conte, con delle idee molto chiare trasmesse ai calciatori ed un carattere che è riuscito a far emergere.

Tutti i nuovi calciatori, però, hanno avuto un impatto davvero dirompente con la maglia azzurra, da Scott McTominay fino ad arrivare ad Alessandro Buongiorno. Per quanto riguarda David Neres, che pure ha fatto innamorare subito i tifosi del Napoli, arriva però adesso una grave bocciatura con delle parole che devono far riflettere senza ombra di dubbio.

Napoli, bocciatura per il brasiliano: ecco perché

Nei 128 minuti giocati fino a questo momento con la maglia del Napoli, l’ex Ajax e Benfica ha già trovato un gol e ben cinque assist. Non è bastato però un rendimento del tutto fuori dal comune per fargli trovare maggiore spazio, con Antonio Conte che continua a preferirgli Matteo Politano.

Secondo l’opinionista Sabatino Durante, però, ha un grande difetto. Dal suo punto di vista, infatti, David Neres ha il limite di non sacrificarsi praticamente mai nella fase di non possesso. Arrivato a 27 anni, ormai, il brasiliano non imparerà mai e da questo punto di vista non imparerà mai a migliorarsi. In tal senso, fa anche un paragone con un calciatore del passato.

David Neres, pesante bocciatura: “Ha un grande limite”

Un profilo che a Sabatino Durante ricorda David Neres in termini di poco impegno in fase difensiva è Ze Maria, che di base era un terzino ma che in fase di contenimento non si faceva mai trovare nel posto giusto.

Se il noto opinionista dovesse aver ragione, anche Conte dovrà rassegnarsi a questo stato di cose, provando dunque a sfruttare il numero 7 del Napoli come sta facendo, sfruttando la sua qualità di spaccare le partite a gara in corso. In ogni caso, è una freccia velenosissima nel suo arco.