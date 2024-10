Lukaku sempre più leader: gesto contro il Como spiazza tutti

In casa Napoli Romelu Lukaku si sta prendendo sempre di più la leadership e contro il Como, al netto delle difficoltà, lo ha dimostrato una volta di più. C’è stato un suo gesto molto significativo che dimostra quanto detto fino a questo momento e non è stato colto dalle telecamere in presa diretta.

Nonostante le difficoltà che sta avendo nell’esprimersi al meglio delle sue condizioni e delle sue possibilità, il belga sta mettendo a disposizione dei suoi compagni non solo la fisicità ma anche il suo carisma e la sua grande esperienza in ambito internazionale. Ed i risultati si stanno vedendo, soprattutto se si tiene conto di quanto sia cercato.

Chiaramente dal punto di vista dell’apporto alla manovra è un lontano parente del Lukaku che abbiamo visto per anni. Ne è consapevole lui in primis, che infatti ha anche rinunciato alla convocazione in Nazionale per continuare a lavorare con Antonio Conte e trovare la migliore forma fisica. In tal senso, contro il Como un suo gesto la dice lunga sulla sua leadership.

Il belga sempre più leader: ecco il suo gesto

Contro i lombardi il bomber belga è tornato a segnare trasformando il calcio di rigore conquistato da Matias Olivera. C’è stato un suo gesto, però, che vale più di mille parole e che vale ancora di più di questo sigillo dagli undici metri. Il Napoli aveva bisogno di un calciatore del genere e si sta notando in campo.

L’episodio in questione è andato di scena al momento del gol di Scott McTominay, propiziato proprio da un suo assist. Arrivato a pochi secondi dal fischio d’inizio, Lukaku ha prima esultato abbracciando Anguissa e poi, non inquadrato dalle telecamere, ha chiesto a tutti i suoi compagni di usare la testa e di non farsi prendere da facili entusiasmi.

Lukaku trascinatore del Napoli nonostante le difficoltà

A prescindere dall’importanza del gesto in questione, dimostra quanto Romelu Lukaku sia ben centrato su quella che deve essere la strada che deve seguire il Napoli, dal momento che servirà una grande mentalità per regger botta in questa Serie A.

Servirà, ovviamente, nelle migliori condizioni, ma anche ieri è stato decisivo con un gol ed un assist. Ed è ancora lontano dalla migliore forma. Si potrà solo migliorare.