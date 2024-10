Napoli, nuovo record per Lukaku: nessuno come lui nella storia

In casa Napoli è stato davvero impressionante l’impatto di Romelu Lukaku e c’è un dato che lo certifica. Ha, infatti, raggiunto già un record, dal momento che nessuno ha fatto questo nella storia. Si tratta di numeri davvero impressionanti, che dimostrano la bontà della scelta di Antonio Conte di puntare su di lui.

Non è ancora scintillante il belga, ma il suo apporto è sensazionale ed impressionante. Il Napoli si sta affidando alla classe, alla forza fisica ed alla vena realizzativa del suo numero 11, che da quando è arrivato ha cambiato la storia di questa squadra. Devastante sin dalla prima sfida, con il gol contro il Parma da bomber vero qual è.

Gradualmente, di partita in partita, ha sempre di più alzato l’asticella dal punto di vista fisico, chiedendo al proprio corpo qualcosa in più. E le risposte stanno arrivando. Lo spirito è di altissimo profilo, come certificato dal fatto che per la seconda volta ha rinunciato alla convocazione in Nazionale. In queste prime gare, però, ha già infranto un record Lukaku in maglia Napoli.

Il belga infrange il primo record: numeri da urlo

Nella sua vita ha sempre abituato tutti a spaccare le porte ed a fare gol ed ora anche il Napoli, inteso come piazza, si sta innamorando di lui e della sua capacità di essere decisivo. Con i gol ma anche con gli assist. In tal senso, c’è un dato di Big Rom che lascia tutti di stucco.

Dal suo arrivo in casa Napoli, Romelu Lukaku ha messo a segno in cinque partite 3 gol e 4 assist. Come sottolineato da Opta Paolo, nessuno nella storia del club azzurro ha portato a casa un bottino di questo tipo nella sua prima cinquina di gare disputate in maglia partenopea. Un primo record che il centravanti di Conte è riuscito ad infrangere.

Nessuno come Lukaku nella storia del Napoli: il dato

La sensazione è che il bello in casa Napoli sia appena iniziato e che il meglio debba ancora venire. E da questo punto di vista buona parte dei sogni partono dai piedi di Romelu Lukaku e finiscono nella testa di Antonio Conte.

Il pubblico azzurro si affida a loro per spiccare il volo. E loro per il momento non solo non stanno deludendo, ma addirittura stanno gettando benzina, giornata dopo giornata, sul fuoco della passione del tifo di Napoli.