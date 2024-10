Napoli, allarme McTominay: grave errore, Conte preoccupato

Dopo il gol in Coppa Italia, ieri sera si è ripetuto ed ha trascinato il Napoli. C’è, però, un allarme per McTominay che è frutto di un grave errore che non può non allarmare Antonio Conte. Andiamo a vedere perché e che cosa sta succedendo, dal momento che la situazione potrebbe diventare delicata.

Gli azzurri nella giornata di ieri hanno centrato un’altra vittoria che ha consolidato il loro primato. Tra oggi e domani si metteranno davanti al televisore per guardare i risultati delle avversarie e per vedere come si arriverà a questa sosta per le Nazionali. Anche ieri i nuovi acquisti sono stati decisivi per portare a casa questi tre punti.

Ha brillato fortissimo la stella di Romelu Lukaku, con un gol e due assist, ma anche David Neres ancora una volta ha inciso nei pochissimi minuti avuti a disposizione. Napoli, però, è tutta ai piedi di Scott McTominay, che ieri ha trovato la prima rete in Serie A davanti ai suoi nuovi tifosi. Per lo scozzese, però, c’è un allarme da tenere in considerazione.

Napoli, lo scozzese subito protagonista: ma….

Sono prodigiosi i suoi inserimenti e non ha avuto bisogno, a quanto pare, di tempo per inserirsi in questa nuova realtà ed adattarsi al calcio italiano. E’ un calciatore forte e lo dimostra ad ogni tocco di palla. Di pregevole fattura il suo gol, ma in questo Napoli potrebbe esserci un problema di ordine tattico.

A sottolinearlo è l’editoriale di Antonio Corbo sull’edizione odierna del quotidiano Repubblica, nella sua edizione napoletana. Molto spesso, infatti, Scott McTominay si trovava ad agire praticamente da riferimento offensivo andando anche oltre Romelu Lukaku. In questo modo, però, in mezzo al campo si creavano dei buchi nei quali il Como si è esaltato.

Allarme per McTominay per un equivoco tattico

Contro il Como, infatti, la squadra ha sofferto e tanto, dal momento che fino al gol di Lukaku del 2-1 è stato praticamente un dominio degli uomini di Fabregas, con il Napoli in costante affanno. Sia in fase di contenimento che quando provava a riproporsi.

Conte dovrà analizzare questo aspetto e lavorarci, apportando le modifiche del caso per dare una maggiore compattezza alla squadra. D’altronde la duttilità di McTominay consente al tecnico di adoperarlo in più situazioni ma sempre con ottimi risultati. Una autentica manna dal cielo per qualunque allenatore un calciatore così.