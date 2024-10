Napoli, dure critiche per Kvara: è successo contro il Como

In casa Napoli arrivano delle critiche molto forti e del tutto inattese, soprattutto visti i recenti risultati, a Kvara. Il tutto è accaduto durante la partita contro il Como, con le immagini che evidentemente non sono piaciute a tutti. Andiamo a ricostruire insieme dunque che cosa è accaduto e da dove nascono tali polemiche.

E’ un momento sicuramente esaltante in casa Napoli, soprattutto dal momento che questo rendimento impressionante arriva dopo i disastri della passata stagione. La squadra si è ritrovata attorno alla figura di Antonio Conte, che l’ha compattata e l’ha cambiata in maniera profonda e radicale. Grazie al mercato ma anche ad un grande lavoro di ordine tattico.

I giocatori che l’anno scorso sembravano essere improponibili a certi livelli sono tornati adesso a brillare e tutti i nuovi acquisti, chiesti a gran voce proprio dall’allenatore del Napoli, stanno avendo un rendimento fuori dal comune. Per Kvara, però, dopo la gara contro il Como, arrivano delle critiche dure. Andiamo a vedere per quale motivo.

Napoli, il georgiano al centro del dibattito: il perché

Il georgiano è il faro illuminante della manovra offensiva dei partenopei. Dai suoi piedi nascono quasi tutte le azioni offensive dal momento che, tra i calciatori a disposizione di Antonio Conte, è sicuramente quello che ha maggiore classe. Adesso, però, deve fare i conti con delle dure critiche.

Il quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, infatti, ha criticato Kvara per la prestazione di ieri dal momento che, come si legge, è apparso “svogliato“. Nei confronti di uno che ha le sue qualità, le aspettative sono sempre altissime e ieri effettivamente ha sofferto davvero tanto la marcatura ai limiti della perfezione di Ignace Van der Brempt.

Critiche per Kvara dopo il Como: il motivo è sorprendente

Non è la prima volta che Kvaratskhelia deve fare i conti, in questa stagione, con delle critiche di questa natura. Il motivo di questo rendimento altalenante, soprattutto tra i tifosi, è attribuito soprattutto da parte dei tifosi alla questione relativa al rinnovo con il Napoli.

In ogni caso, come attenuante, al georgiano va riconosciuto che è stato marcato da un calciatore come Van der Brempt che, per quanto non molto conosciuto ai più, per usare un eufemismo, ha dimostrato una gamba ed una attenzione impressionanti. Va riconosciuto, nello sport, anche il merito degli avversari.